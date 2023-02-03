Gustavo vence prova e é o terceiro Líder do BBB 23

Gustavo venceu a prova de líder do BBB nesta quinta (2) Crédito: Rede Globo/Reprodução

Gustavo é o novo líder do Big Brother Brasil 23. O empresário venceu a prova desta quinta-feira, 2, e assumiu a terceira liderança do programa. A disputa envolvia agilidade, atenção e equilíbrio.

Durante a prova, os participantes precisaram completar um circuito, passando por todos os checkpoints sem tocar os pés no chão. Quem terminasse a prova em menos tempo, seria o novo líder. Com 31.238 segundos, cowboy, como é chamado pelos colegas de confinamento, levou a melhor, conquistando o reinado da semana.

Mas o anúncio da vitória do brother veio somente nos "45 minutos do segundo tempo", depois de uma análise de imagens da equipe do programa. Ele chegou a ser desclassificado durante o percurso, mas uma reavaliação ao final o colocou de volta na disputa e a participação dele foi validada.

👑 Prova do Líder #BBB23



Atenção: a Prova de Gustavo foi VÁLIDA! #RedeBBB pic.twitter.com/rRksJVmUmB — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2023

"Tivemos uma reviravolta no final da Prova do Líder", anunciou Tadeu Schmidt. Ele mostra as imagens para o público. "No momento da rampa, ele tem a ponta do pé na beirada. A direção de prova ampliou a imagem e a prova foi validada", disse o apresentador.

Atrás de Gustavo, ficaram Cristian, com 34.518 segundos, e Gabriel Santana, que fez em 37.168. Outros participantes foram desclassificados por descumprirem regras da disputa, como colocar o pé no chão ou cair durante o circuito. Ainda durante a prova, Domitila torceu o pé e precisou de atendimento médico.

VIP x XEPA

Depois de ser confirmado como o líder desta semana no programa, Gustavo precisou cumprir a missão de dividir a casa entre VIP e Xepa.

O grupo escolhido para aproveitar as mordomias da cozinha do BBB foi: além do Líder Gustavo, Key Alves, Cristian, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila. Enquanto isso, restou aos participantes Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Domitila Barros, Cara de Sapato, MC Guimê, Paula, Tina, Larissa, Ricardo, Sarah Aline, Amanda e Bruno seguirem para a Xepa.

BIG FONE

Antes da prova começar, nesta quinta-feira, 2, Tadeu Schmidt anunciou como vai funcionar a dinâmica desta semana. A novidade é que vai rolar a estreia do Big Fone na 23ª edição do reality show. A data ainda não foi divulgada, mas o apresentador já adiantou que quem atender o telefone precisará indicar duas pessoas ao Paredão.

Nesta sexta-feira, ocorre as apostas para o Poder Curinga, que nesta semana vai permitir que o jogador contemplado escolha, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai para o Paredão. No sábado, tem a prova do Anjo e, no domingo, ocorre a formação de Paredão.

A berlinda vai ser formada pelo indicado do Líder, o mais votado da casa e o indicado na dinâmica do Big Fone. Além disso, o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, terá direito a um contragolpe, podendo puxar um dos participantes para completar o Paredão. Com exceção do indicado pelo líder, os outros três jogam a prova Bate-Volta e definem o trio que vai brigar pela permanência no BBB 23.