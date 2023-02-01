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Fora da casa

Gabriel assiste cenas de relacionamento abusivo com Bruna Griphao no BBB 23: ‘A gente não percebe’

Modelo reagiu ao ver as imagens e disse não se lembrar de determinadas situações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 10:36

Com 53,3% dos votos, Gabriel foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite da última terça-feira, 31. Na ocasião, Tadeu Schmidt fez um novo discurso acerca do relacionamento abusivo por parte do modelo com a participante Bruna Griphao, fato que contribuiu para sua saída. Logo, fora da casa, o ex-brother pôde rever as cenas e reagir a elas.
No Bate-papo BBB, as apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos exibiram o primeiro discurso de Tadeu em alerta ao casal, poucos dias após o início do reality show. “Foi muito pesado o que aconteceu. Agora revendo, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna (...) é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo”, comentou o modelo.
Gabriel também assistiu alguns trechos de suas atitudes agressivas com a atriz, que repercutiram entre o público. Sobre a cena em que ameaçava “dar uma cotovelada” na boca de Bruna, ele reagiu: “Eu não lembro. É igual o Tadeu falou, a gente quando está dentro do relacionamento, não percebe que está se elevando as coisas, e as palavras têm poder, sempre acredito muito nisso. Então, talvez, no momento ali, nem eu e nem a Bruna percebemos que estava se elevando e talvez isso fosse a gota d’água”.
O modelo disse não saber se tiveram outros momentos parecidos. Contudo, pontuou que não havia intenção de agressividade. ”Na hora pode ter parecido brincadeira, mas me arrependo como se fosse... como se eu quisesse realmente fazer o que eu falei, que nem chegou perto do que sou hoje”, declarou.

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