Gabriel assiste cenas de relacionamento abusivo com Bruna Griphao no BBB 23: ‘A gente não percebe’

Com 53,3% dos votos, Gabriel foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite da última terça-feira, 31. Na ocasião, Tadeu Schmidt fez um novo discurso acerca do relacionamento abusivo por parte do modelo com a participante Bruna Griphao, fato que contribuiu para sua saída. Logo, fora da casa, o ex-brother pôde rever as cenas e reagir a elas.

O Tadeu macetou no discurso,

e o eliminado da semana foi o Gabriel.#BBB23 #TchauGabriel



Reprodução : Tv Globo ?pic.twitter.com/PSU4jUUqP3 — Canal da Fama #BBB23 (@CanaldaFama2) February 1, 2023

No Bate-papo BBB, as apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos exibiram o primeiro discurso de Tadeu em alerta ao casal, poucos dias após o início do reality show. “Foi muito pesado o que aconteceu. Agora revendo, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna (...) é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo”, comentou o modelo.

Gabriel também assistiu alguns trechos de suas atitudes agressivas com a atriz, que repercutiram entre o público. Sobre a cena em que ameaçava “dar uma cotovelada” na boca de Bruna, ele reagiu: “Eu não lembro. É igual o Tadeu falou, a gente quando está dentro do relacionamento, não percebe que está se elevando as coisas, e as palavras têm poder, sempre acredito muito nisso. Então, talvez, no momento ali, nem eu e nem a Bruna percebemos que estava se elevando e talvez isso fosse a gota d’água”.