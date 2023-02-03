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Crime

Vocalista do Aerosmith, Steven Tyler é indiciado por abuso sexual

Julia Holcomb, que na época tinha 16 anos, acusa o cantor de praticar violência sexual contra ela; caso foi revelado em dezembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 08:35

Steven Tyler foir formalmente indiciado por abuso sexual
Steven Tyler foi formalmente indiciado por abuso sexual Crédito: Zack Whitford
Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, foi indiciado formalmente por abuso sexual de uma adolescente na década de 1970. Julia Holcomb, que na época tinha 16 anos, acusa o cantor de praticar violência sexual contra ela e afirma ter sido forçada a fazer um aborto.
A vítima, que hoje tem 65 anos, também acusa o cantor de drogá-la para conseguir obter a tutela da adolescente para viajar em turnê com o artista. O caso foi revelado em dezembro do ano passado.
O artista de 74 anos não teve a identidade revelada, segundo o jornal Daily Mail. Documentos apresentados ao tribunal dão conta de que ele seria citado como "réu não identificado". No entanto, constam no processo citações de sua autobiografia sobre o relacionamento. Julia busca indenização, que não teve o valor revelado, e julgamento contra o cantor.

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