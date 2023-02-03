Vocalista do Aerosmith, Steven Tyler é indiciado por abuso sexual

Steven Tyler foi formalmente indiciado por abuso sexual Crédito: Zack Whitford

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, foi indiciado formalmente por abuso sexual de uma adolescente na década de 1970. Julia Holcomb, que na época tinha 16 anos, acusa o cantor de praticar violência sexual contra ela e afirma ter sido forçada a fazer um aborto.

A vítima, que hoje tem 65 anos, também acusa o cantor de drogá-la para conseguir obter a tutela da adolescente para viajar em turnê com o artista. O caso foi revelado em dezembro do ano passado.