Vocalista do Aerosmith, Steven Tyler é indiciado por abuso sexual

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, foi indiciado formalmente por abuso sexual de uma adolescente na década de 1970. Julia Holcomb, que na época tinha 16 anos, acusa o cantor de praticar violência sexual contra ela e afirma ter sido forçada a fazer um aborto.
A vítima, que hoje tem 65 anos, também acusa o cantor de drogá-la para conseguir obter a tutela da adolescente para viajar em turnê com o artista. O caso foi revelado em dezembro do ano passado.
O artista de 74 anos não teve a identidade revelada, segundo o jornal Daily Mail. Documentos apresentados ao tribunal dão conta de que ele seria citado como "réu não identificado". No entanto, constam no processo citações de sua autobiografia sobre o relacionamento. Julia busca indenização, que não teve o valor revelado, e julgamento contra o cantor.