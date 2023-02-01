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Cheio da grana

Vida de luxo: Paulo André compra apartamento de R$ 3 milhões em Vila Velha

Ex-BBB capixaba adquiriu um apê no Taj Home Resort, em Jockey de Itaparica, de frente para o mar canela-verde. Zezé Di Camargo também garantiu um imóvel no local
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 19:47

Entrevista com o 2º colocado: Paulo André Camilo
Paulo André comprou um apartamento de luxo em Vila Velha por R$ 3 milhões Crédito: Globo/João Cotta
O ex-"BBB" Paulo André realizou o sonho de comprar um apê... E que apê! Em conversa com "HZ", o corretor que tratou da negociação, Joceandro Xavier, informou que o capixaba acabou de adquirir um imóvel de luxo em Vila Velha - local onde reside com a família - pelo valor de R$ 3 milhões.
O atleta comprou um dos apartamentos do (futuro) condomínio Taj Home Resort, planejado para ser construído no bairro Jockey de Itaparica, de frente para o mar canela-verde. Por falar em famosos e luxos, Zezé Di Camargo também comprou um apê no resort, que está previsto para ser entregue em 2026.
Joceandro usou as redes sociais para revelar a negociação com P.A.. "Parabéns, meu brother, pela conquista do seu novo apê. Além de feliz, me sinto muito honrado de fazer parte deste momento. Você é campeão!", postou o corretor.
Ao todo, o espaço contará com 50 andares (o prédio mais alto do ES). Xavier informou que Paulo André escolheu uma residência no 39º andar.
"Ele queria um espaço que reservasse conforto, para poder receber bem seus familiares", destaca. "Paulo deu um pouco mais de R$ 1 milhão de sinal e deve pagar o restante parcelado", complementa. 
Em informações repassadas a "HZ", descobrimos que a construção soma mais de 20 mil metros quadrados de área de lazer e ainda inclui um beach club exclusivo. O local também contará com quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, SPA, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida para natação, beach tennis, sala de massagem privativa e um luxuoso SPA com sauna úmida ou seca. Mordomia maior, impossível!
Ah, sim: A Gazeta fez uma matéria detalhando tudo sobre a obra. A reportagem inclusive preparou um infográfico que mostra as alturas das edificações mais altas do Estado. 

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