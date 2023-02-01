Equipe de Domitila Barros denuncia ataques racistas contra sister

Domitila Barros Crédito: Instagram/@domitila_barros

Domitila Barros foi salva pelo público no segundo paredão do BBB 23, mas a equipe da modelo usou as redes sociais durante o programa na noite desta terça-feira (31) para denunciar ataques racistas contra sister. "Estamos profundamente chocados", começa a nota de repúdio publicada nos perfis da ativista. Ela e Cezar Black escaparam da Eliminação. Gabriel Tavares foi eliminado com 53,3% dos votos.

"Estamos vindo a público expressar nosso repúdio aos comentários racistas durante o paredão feitos contra a nossa participante. Repudiamos qualquer discriminação baseada na etnia, religião ou qualquer outra característica física e cultural", comentaram os administradores que não mencionaram quais teriam sido os ataques à Domitila.

"Ficamos magoados e envergonhados diante de tamanho ódio. Nós nos posicionamos firmemente contra o racismo, e juntos devemos lutar para erradicá-lo. Não toleraremos nenhuma forma de ódio", finalizou a equipe da ativista social. O grupo não revelou se iria entrar com medidas judiciais para identificar os responsáveis pelo crime de racismo ou injúria racial.