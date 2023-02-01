Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 23

Equipe de Domitila Barros denuncia ataques racistas contra sister

"Não toleramos nenhuma forma de ódio", diz os administradores dos perfis da modelo em uma nota
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:26

Domitila Barros
Domitila Barros Crédito: Instagram/@domitila_barros
Domitila Barros foi salva pelo público no segundo paredão do BBB 23, mas a equipe da modelo usou as redes sociais durante o programa na noite desta terça-feira (31) para denunciar ataques racistas contra sister. "Estamos profundamente chocados", começa a nota de repúdio publicada nos perfis da ativista. Ela e Cezar Black escaparam da Eliminação. Gabriel Tavares foi eliminado com 53,3% dos votos.
"Estamos vindo a público expressar nosso repúdio aos comentários racistas durante o paredão feitos contra a nossa participante. Repudiamos qualquer discriminação baseada na etnia, religião ou qualquer outra característica física e cultural", comentaram os administradores que não mencionaram quais teriam sido os ataques à Domitila.
"Ficamos magoados e envergonhados diante de tamanho ódio. Nós nos posicionamos firmemente contra o racismo, e juntos devemos lutar para erradicá-lo. Não toleraremos nenhuma forma de ódio", finalizou a equipe da ativista social. O grupo não revelou se iria entrar com medidas judiciais para identificar os responsáveis pelo crime de racismo ou injúria racial.
Ainda emocionada por continuar no reality, Domitila foi festejada pelos brothers do Quarto Fundo do Mar e cantou, emocionada, um trecho da música "Vida Loka (Parte 1)" dos Racionais MC's. A performance foi aplaudida pelos colegas de confinamento.

Veja Também

"Não tenho medo de arriscar no jogo", diz Gabriel, 2º eliminado do BBB 23

Gabriel assiste cenas de relacionamento abusivo com Bruna Griphao no BBB 23: ‘A gente não percebe’

Pielonefrite: veja os sintomas da infecção de Flavia Pavanelli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Racismo bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados