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Luto

Relembre as últimas aparições de Glória Maria na TV, de onde estava afastada

Jornalista esteve no Altas Horas e no Encontro, ambos na TV Globo, após ficar dois anos sem ir ao ar por causa da pandemia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:04

A jornalista Glória Maria
A jornalista Glória Maria Crédito: Instagram/@gloriamariareal
Glória Maria ficou longe das telas por dois anos durante a pandemia. A jornalista, que morreu nesta terça-feira (2), voltou a dar as caras em março de 2022, quando foi ao Encontro com Fátima Bernardes e ao Altas Horas.
No Encontro, no dia 3 de março, Glória relembrou sua cobertura da Guerra das Malvinas, comentou o BBB e recebeu elogios dos internautas que acompanhavam o programa.
Fátima perguntou à jornalista sobre o convívio com as filhas, que até então estavam acostumadas a ver a mãe viajando o tempo todo antes da pandemia. Glória comentou sobre a experiência de ter filhas adolescentes. "Me diziam e eu não acreditava", disse.
A jornalista participou de um programa do Altas Horas alguns dias depois. Na ocasião demonstrou seu carinho pela Sandy e pelo Serginho Groisman, comentou sobre seus passaportes e sobre o tempo que passou sem viajar por causa da pandemia.
"Estou há 45 cinco anos viajando. E aí, de repente, dois anos se fazer nada, sentada em casa", disse no programa. Glória se declarou a maior expert em televisão que existe e disse que assistia a tudo que passava na Globo.
A jornalista comentou sobre seu começo de carreira. Disse que, quando começou, queria trabalhar escrevendo, e por quatro anos fez textos para a Globo. Na época, os repórteres não apareciam na televisão, apenas escreviam os textos para os apresentadores narrarem.
"Eu sou 'imbiografável'! É inescrevível minha biografia!", brincou, lembrando sua trajetória e as pessoas com quem trabalhou. A jornalista insistiu em não revelar sua idade, que sempre escondeu, e comentou sobre suas viagens.
No Globo Repórter, programa que apresentava ao lado de Sandra Annenberg, apareceu pela última vez no dia 5 de agosto de 2022, em uma matéria sobre agricultores e ambientalistas que restauram florestas. Em dezembro, foi afastada para tratar o câncer.

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