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Luto na TV

Glória Maria adotou duas filhas e já falou dos desafios de ser mãe solteira

Apresentadora - que morreu na manhã desta quinta (2), no Rio de Janeiro - se encantou pelas duas em orfanato
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 11:30

A apresentadora Glória Maria, que morreu de câncer aos 73 anos, deixa duas filhas adotadas em 2009: Maria, 15, e Laura, 14. A adoção aconteceu durante uma temporada que ela passou na Bahia e durou 11 meses.
A apresentadora foi fazer um trabalho voluntário num orfanato e se encantou primeiro por Maria. Depois, também teve um sentimento forte por Laura, sem saber que ambas eram irmãs biológicas.
Glória Maria com as filhas, Maria e Laura
Glória Maria com as filhas, Maria e Laura Crédito: Reprodução/Rede Globo
Porém, ser mãe nunca foi uma prioridade para Glória antes de encontrar as meninas. Até então, a ideia dela era trabalhar e se dedicar ao seu ofício, já que sempre fez muitas viagens e praticamente não parava e casa. Mas tudo mudou e 2009.
Glória era uma mãe sincera. Pelas redes sociais, falava sobre a maternidade e os desafios dela. Em um desses desabafos, publicou uma imagem com as meninas durante uma viagem que as três fizeram.
"Assim é lindo, não é? Mas tem o 'lado B' [risos]! Brigam. Enjoam no barco, disputam a mamãe. Ciúme. Reclamam do calor excessivo, do vento forte, da saudade das amigas que ficaram no Brasil. Não gostam de acordar cedo. Mas não querem que as férias terminem", escreveu a apresentadora.
"Como uma mãe solteira administra tudo isso? Num barco com elas que nadam que nem peixinhos -e eu não sei nadar! Sempre tentando aprender a viver. Mas não é fácil. Lembra que este espaço é da Gloria Maria real. Aqui não tem mundo maravilhoso ou mentiras. Só vida de verdade", escreveu na ocasião.
A publicação rendeu comentários e elogios de famosos como Angélica Huck, Fiorella Mattheis, Isabella Fiorentino e Ana Furtado.

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