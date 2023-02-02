Glória Maria tinha quantos anos? Apresentadora fazia de tudo para esconder a idade

Morta nesta quinta-feira (2) vítima de um câncer, Glória Maria, que marcou o jornalismo e a televisão brasileira, nunca revelou qual era sua idade.
Embora 73 anos era a idade que lhe atribuíam, Gloria não confirmava nem desmentia o número. Em entrevista a Mano Brown no podcast Mano a Mano, a apresentadora disse que gostava de driblar a curiosidade das pessoas.
"Não tem dados para provar e eu invento. Ninguém vai conseguir bater lé com cré porque eu confundi tanto que ninguém vai conseguir fazer a conta. E não é para esconder. É questão de cultura familiar."
Em 2014, o jornalista Alvaro Leme publicou no Instagram que a data de nascimento da apresentadora poderia ser 15 de agosto de 1949, isto é, ela de fato teria 73 anos.
Leme compartilhou a foto da tela de um computador que mostra dados de Gloria. A origem deles, segundo a pista enviada ao jornalista, é a renovação do plano de saúde da Globo feito naquele ano. "Divulgar minha idade não faz parte dos meus interesses", Gloria respondeu a Leme, na ocasião.