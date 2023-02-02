Glória Maria tinha quantos anos? Apresentadora fazia de tudo para esconder a idade

A jornalista Glória Maria em ensaio feito para a revista Cidade Jardim Crédito: Jacques Dequeker

Embora 73 anos era a idade que lhe atribuíam, Gloria não confirmava nem desmentia o número. Em entrevista a Mano Brown no podcast Mano a Mano, a apresentadora disse que gostava de driblar a curiosidade das pessoas.

"Não tem dados para provar e eu invento. Ninguém vai conseguir bater lé com cré porque eu confundi tanto que ninguém vai conseguir fazer a conta. E não é para esconder. É questão de cultura familiar."

Em 2014, o jornalista Alvaro Leme publicou no Instagram que a data de nascimento da apresentadora poderia ser 15 de agosto de 1949, isto é, ela de fato teria 73 anos.