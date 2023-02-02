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Lula diz que Glória Maria foi uma das maiores jornalistas da história da TV

"Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão", lamentou o presidente da república pelas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 10:49

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou nesta quinta-feira, 2, seu pesar pela morte da jornalista Glória Maria, aos 73 anos, no Rio. Nas redes sociais, o petista afirmou que ela foi uma das maiores jornalistas da história da televisão.
Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro
Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro Crédito: Joao Miguel Junior/TV Globo
"Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras", escreveu o presidente no Twitter.
Lula lembrou que Glória Maria foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo no 'Jornal Nacional', principal telejornal da TV Globo. "Meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira", finalizou o presidente.

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