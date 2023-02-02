Morre a jornalista Glória Maria aos 73 anos

A jornalista Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Rede Globo e pelo Hospital Copa Star, da zona Sul do Rio, onde a repórter estava internada desde o dia 4 de janeiro para dar continuidade ao tratamento contra novas metástases cerebrais.

Segundo a emissora, o tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias. A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

Em 2019, Glória Maria foi diagnosticada com câncer no pulmão — o tratamento com imunoterapia foi exitoso. A doença, porém, acabou se espalhando para o cérebro e a apresentadora teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência. Inicialmente, o procedimento também foi bem-sucedido.

Para combater as metástases cerebrais, a repórter da TV Globo deu início a uma nova fase do tratamento em meados de 2022. Em dezembro, precisou ser afastada da apresentação do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. O último programa apresentado por ela foi ao ar no dia 5 de agosto de 2022.

Referência do noticiário brasileiro, a jornalista deixa duas filhas, Maria (15) e Laura (14).

TRAJETÓRIA

Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, Glória Maria nasceu em Vila Isabel, na zona Norte do Rio de Janeiro. Formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio, conciliou os estudos com o emprego de telefonista da Embratel.

Sua primeira experiência com a profissão foi como estagiária no Programa do Chacrinha, na Globo, na década de 1960. Mas foi em 1971 que ela estreiou como repórter de TV na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

De 1998 a 2007, ela apresentou o Fantástico e, desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter. Glória Maria trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV e no Bom Dia Rio. Coube a ela a primeira reportagem do matinal local, há 40 anos, sobre a febre das corridas de rua.