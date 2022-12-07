Gloria Maria é afastada do 'Globo Repórter' devido a tratamento de câncer

Gloria Maria, jornalista e apresentadora Crédito: Instagram/@gloriamariareal

Gloria Maria está passando por uma nova etapa de seu tratamento contra o câncer. Em comunicado, a Globo informou que a apresentadora precisará ficar afastada do Globo Repórter.

A jornalista deve retornar à TV apenas no ano que vem. "Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses", iniciou o pronunciamento da emissora.

"Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem", informou a Globo. Até o momento, a comunicadora não se pronunciou sobre seu estado de saúde.

Gloria Maria enfrentou um tumor de cérebro em 2019. Em recente entrevista ao programa Roda Viva, a jornalista não mencionou nenhuma previsão de retomar tratamento.