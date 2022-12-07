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Está bem

Gloria Maria é afastada do 'Globo Repórter' devido a tratamento de câncer

Segundo emissora, ela está bem e deve retornar ao programa no ano que vem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 15:54

Gloria Maria, jornalista e apresentadora
Gloria Maria, jornalista e apresentadora Crédito: Instagram/@gloriamariareal
Gloria Maria está passando por uma nova etapa de seu tratamento contra o câncer. Em comunicado, a Globo informou que a apresentadora precisará ficar afastada do Globo Repórter.
A jornalista deve retornar à TV apenas no ano que vem. "Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses", iniciou o pronunciamento da emissora.
"Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem", informou a Globo. Até o momento, a comunicadora não se pronunciou sobre seu estado de saúde.
Gloria Maria enfrentou um tumor de cérebro em 2019. Em recente entrevista ao programa Roda Viva, a jornalista não mencionou nenhuma previsão de retomar tratamento.
"Eu estava viva, com o diagnóstico de um tumor no cérebro, muita gente achou que era um câncer, mas não, era um tumor terrível, que se eu não tivesse descoberto naquele momento, ele me mataria em 15 dias", disse ela no programa da TV Cultura.

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