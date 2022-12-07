Quanto custa o fone de ouvido banhado a ouro usado por Neymar?

Neymar usa fone de ouro personalizado Crédito: Twitter/FIFA

Luxo e ostentação. Essas palavras definem o fone de ouvido usado por Neymar durante sua chegada nos jogos da Copa do Mundo do Catar. Personalizado com as iniciais do nome do craque, o acessório chamou ainda mais atenção por ser banhado a ouro. Segundo a coluna Leo Dias, o item foi um presente do empresário Raoni Soares, que também entregou pessoalmente um celular revestido a ouro para o camisa 10 da Seleção Brasileira.

De acordo com o site, o “mimo” de Raoni para Neymar custou cerca de 10 mil dólares, o equivalente a mais de 50 mil reais. “A fabricação do produto é feita em Dubai. Ela pode ser em ouro, ouro branco, ouro 24K, ouro 18K. As pessoas escolhem a personalização, às vezes colocam pedra de brilhante, rubi, zircônia”, contou Soares ao colunista.

O ousado chegou. pic.twitter.com/wUmSnqQLZo — Copa do Mundo FIFA ? (@fifaworldcup_pt) December 5, 2022

DEMANDA

Ao aparecer nos ouvidos de Neymar, os fones da empresa de Raoni se tornaram um verdadeiro sucesso - mesmo com o preço elevado. Segundo o empresário à coluna, a procura pelo produto disparou, chegando a 12 pedidos no mês, e fez seu valor aumentar, saindo dos R$ 36 mil anteriores para R$ 54 mil.