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Luxo

Quanto custa o fone de ouvido banhado a ouro usado por Neymar?

Segundo a coluna Leo Dias, o item foi um presente do empresário Raoni Soares, que também entregou pessoalmente um celular revestido a ouro para o camisa 10 da Seleção Brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 13:46

Neymar usa fone de ouro personalizado
Neymar usa fone de ouro personalizado Crédito: Twitter/FIFA
Luxo e ostentação. Essas palavras definem o fone de ouvido usado por Neymar durante sua chegada nos jogos da Copa do Mundo do Catar. Personalizado com as iniciais do nome do craque, o acessório chamou ainda mais atenção por ser banhado a ouro. Segundo a coluna Leo Dias, o item foi um presente do empresário Raoni Soares, que também entregou pessoalmente um celular revestido a ouro para o camisa 10 da Seleção Brasileira.
De acordo com o site, o “mimo” de Raoni para Neymar custou cerca de 10 mil dólares, o equivalente a mais de 50 mil reais. “A fabricação do produto é feita em Dubai. Ela pode ser em ouro, ouro branco, ouro 24K, ouro 18K. As pessoas escolhem a personalização, às vezes colocam pedra de brilhante, rubi, zircônia”, contou Soares ao colunista.

DEMANDA

Ao aparecer nos ouvidos de Neymar, os fones da empresa de Raoni se tornaram um verdadeiro sucesso - mesmo com o preço elevado. Segundo o empresário à coluna, a procura pelo produto disparou, chegando a 12 pedidos no mês, e fez seu valor aumentar, saindo dos R$ 36 mil anteriores para R$ 54 mil. 
Entre os principais clientes estão cantores sertanejos, funkeiros e outros artistas. Raoni ainda revelou ao site que está preparando um Iphone para Lucas Paquetá. Além de Neymar, um dos primeiros privilegiados a ter o celular revestido a ouro foi o humorista Carlinhos Maia.

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