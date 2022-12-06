Affair de Neymar, Jéssica Turini é capixaba e candidata ao Miss ES

Jéssica Turini seria o novo affair de Neymar Crédito: Instagram/@jessica.turini

Parece que Neymar está marcando gol dentro e fora de campo. É que, segundo o jornal Extra, o jogador da Seleção Brasileira está vivendo um romance com a capixaba Jéssica Turini. A modelo inclusive está no Catar e postou um vídeo no estádio 974, nesta segunda-feira (5), durante o jogo do Brasil, beijando a camisa assinada pelo atacante.

“Vamo Juninho”, disse a capixaba antes do gol de pênalti de Neymar. A influenciadora foi para o país sede da Copa do Mundo depois que o craque lesionou o joelho, no primeiro jogo da Seleção no mundial. Vale ressaltar que Jéssica está hospedada no mesmo hotel que os "parças" do atleta. Desde que desembarcou no Catar, Turini postou diversas fotos nos estádios demonstrando sua torcida pelo Brasil.

De acordo com o portal carioca, a influenciadora e o jogador do PSG estão juntos desde agosto, quando vazou uma imagem da modelo sentada no colo de Ney durante um churrasco promovido por ele em sua casa, na Europa. No entanto, nenhum dos dois assumiu publicamente o romance.

Morando em São Paulo, a modelo de 30 anos já foi candidata a Miss Espírito Santo, em 2014, representando a cidade de Vitória. No Instagram, a influenciadora guarda vários registros em terras capixabas. Há fotos de Jéssica no Convento da Penha, posando no Morro do Moreno e também praticando rapel em Vila Velha. “Saber quem você é e ter orgulho de ser capixaba”, escreveu a musa em uma das fotos.

Amante dos esportes, Jéssica também surfa e corre de kart. Nos últimos meses, a modelo esteve a trabalho no Brasil, Espanha, Marrocos, além de Paris, na França, onde Neymar mora atualmente.