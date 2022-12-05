Após fim do casamento, ex de Adriano Imperador volta a morar na Rocinha, diz jornal

Adriano Imperador e Micaela Mesquita se separam após 24 dias, diz jornal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo (4), Micaela fez uma publicação na praia e disse que não iria “deitar para o sofrimento”. “Está doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento , vamos viver", escreveu ela na legenda.

Segundo uma fonte do jornal carioca, a família de Adriano não era de acordo com o namoro dos dois por conta da idade da cabeleireira. “Achavam que ela queria tirar proveito. Mas a Micaela nunca se encostou nele. Continuou estudando e trabalhando e até voltou a morar na comunidade", disse a fonte.