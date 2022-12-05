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Após fim do casamento, ex de Adriano Imperador volta a morar na Rocinha, diz jornal

Segundo o site Extra, Micaela Mesquita também pediu a anulação do matrimônio com o ex-jogador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 14:15

Adriano Imperador e Micaela Mesquita se separam após 24 dias, diz jornal
Adriano Imperador e Micaela Mesquita se separam após 24 dias, diz jornal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Após o casamento entre Adriano Imperador e Micaela Mesquita chegar ao fim com apenas 24 dias de união, a cabeleireira decidiu voltar a morar na Rocinha, favela localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, ela ainda espera pela anulação do matrimônio.
Neste domingo (4), Micaela fez uma publicação na praia e disse que não iria “deitar para o sofrimento”. “Está doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento , vamos viver", escreveu ela na legenda.
Segundo uma fonte do jornal carioca, a família de Adriano não era de acordo com o namoro dos dois por conta da idade da cabeleireira. “Achavam que ela queria tirar proveito. Mas a Micaela nunca se encostou nele. Continuou estudando e trabalhando e até voltou a morar na comunidade", disse a fonte.
O imperador e a cabeleireira assinaram os papéis do casamento civil no dia 9 de novembro. Segundo o jornal, tudo acabou após o ex-jogador ir à Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, assistir ao jogo do Brasil contra a Suíça, no último dia 28, sem dar satisfações à esposa e só voltou para casa dois dias depois.

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