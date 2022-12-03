Adriano Imperador se separa após 24 dias de casamento, diz jornal

Adriano Imperador e Micaela Mesquita se separam após 24 dias, diz jornal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Parece que o casamento entre Adriano Imperador e Micaela Mesquita chegou ao fim após 24 dias de união. A informação é do jornal Extra. Uma fonte do portal de notícias afirmou que o ex-jogador foi fazer uma visita na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, e só voltou para casa dois dias depois.

Adriano chegou a publicar uma foto no local durante a partida entre Brasil e Suíça, nesta segunda-feira (28). “Nem cavalo aguenta”, escreveu na legenda. Segundo o Extra, o ex-jogador não deu satisfação de onde estava para Micaela, o que teria gerado um grande desentendimento.

O imperador e a cabeleireira assinaram os papéis do casamento civil no dia 9 de novembro. O jornal carioca ainda afirma que o casal tinha planos de realizar uma festa mais íntima para poucos convidados e sem muito luxo neste fim de semana, mas não aconteceu.