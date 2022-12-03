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Adriano Imperador se separa após 24 dias de casamento, diz jornal

De acordo com o jornal Extra, o ex-jogador foi fazer uma visita na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio de Janeiro, e só voltou para casa dois dias depois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 16:41

Adriano Imperador e Micaela Mesquita se separam após 24 dias, diz jornal
Adriano Imperador e Micaela Mesquita se separam após 24 dias, diz jornal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Parece que o casamento entre Adriano Imperador e Micaela Mesquita chegou ao fim após 24 dias de união. A informação é do jornal Extra. Uma fonte do portal de notícias afirmou que o ex-jogador foi fazer uma visita na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, e só voltou para casa dois dias depois.
Adriano chegou a publicar uma foto no local durante a partida entre Brasil e Suíça, nesta segunda-feira (28). “Nem cavalo aguenta”, escreveu na legenda. Segundo o Extra, o ex-jogador não deu satisfação de onde estava para Micaela, o que teria gerado um grande desentendimento.
O imperador e a cabeleireira assinaram os papéis do casamento civil no dia 9 de novembro. O jornal carioca ainda afirma que o casal tinha planos de realizar uma festa mais íntima para poucos convidados e sem muito luxo neste fim de semana, mas não aconteceu.
Tanto Adriano quanto Micaela pararam de se seguir nas redes sociais. Inclusive a cabeleireira já apagou todos os registros com o ex-atacante e publicou uma selfie na manhã deste sábado (3). “Coisa rara: teu espelho tem minha cara”, escreveu na legenda. Apesar de não seguir mais, o Imperador ainda manteve as fotos com Mesquita em seu perfil.

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