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Dado Dolabella posta declaração para Wanessa: 'Só amor mesmo'

Casal estava sendo discreto nas redes sociais após assumir namoro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 09:14

Dado Dolabella posta declaração para Wanessa
Dado Dolabella posta declaração para Wanessa Crédito: Instagram/@dadodolabella
Dado Dolabella compartilhou pela primeira vez uma declaração pública para Wanessa após eles reatarem o namoro. Wanessa e Dado já tinham sido namorados entre os anos de 2000 e 2004. Na foto, o casal aparece junto curtindo um dia ensolarado
"Eu e ela. Real. Bem melhor que o metaverso. Ou qualquer verso. Só amor mesmo. E o infinito como horizonte. Te amo", escreveu Dado e a cantora respondeu com um "Te amo vida". Os rumores da relação entre os famosos começaram em julho.
Zezé Di Camargo falou sobre o novo romance da filha, dizendo que ela superou a depressão depois que voltou a se relacionar com o ator.
"Eu ia lá conversar com ela para a gente decidir o que teríamos que fazer com a nossa filha, mas ela, graças a Deus, está superando, está bem, está super feliz, passou a crise. Estamos vivendo um momento muito especial", explicou no Instagram.
"A crise que Wanessa estava passando, ela estava sofrendo muito, e, graças a Deus, ela praticamente superou tudo", completou.
No início deste ano, a cantora se separou de Marcus Buaiz após 17 anos juntos.

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