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No show da cantora

Dado Dolabella aparece em foto com Wanessa Camargo e os filhos

Ana Flor e José Marcus apareceram em um registro tirado nos bastidores da apresentação. Durante o show, Dado Dolabella também beijou mão de Zezé Di Camargo que estava no palco se apresentando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 18:20

Dado Dolabella Wanessa Camargo e filhos
Dado Dolabella aparece em foto com Wanessa Camargo, os filhos e a equipe dela Crédito: Reprodução @wanessa_dado
Dado Dolabella e Wanessa Camargo não fazem mais questão de esconder que estão apaixonados. A cantora fez um show em São Paulo na noite da última terça-feira, e o ator posou para uma foto ao lado dela nos bastidores da apresentação. Além do casal, o clique também mostra a equipe e o filho da artista, José Marcus, de 10 anos, com o rosto coladinho no da mãe.
Quem também aparece na foto é Ana Flor, de 10 anos, filha de Dado com a ex-mulher dele Juliana Wolter. A menina é da frente na foto, com camisa da banda Nirvana.
O irmão, Igor Camargo, e o pai, Zezé Di Camargo, também marcaram presença no show da cantora . Os dois apareceram em outra foto ao lado de Wanessa, tirada nos bastidores da apresentação.

BEIJO NA MÃO

O show ainda teve mais surpresa. Durante a participação especial do sertanejo, ele foi até a plateia para cumprimentar o ator, que acabou beijando a mão do cantor.
Enquanto se apresentava no palco, Zezé fez questão de ir até a direção do namorado da sua filha e apertou a mão do genro. Como resposta, o ator não só cumprimentou, mas também deu um beijo na mão do sertanejo. Em outro vídeo postado na rede social, Dado também aparece cantando "É o amor", ao lado de amigos. 
Vale lembrar que Wanessa Camargo usou o Instagram nesta terça-feira para comemorar 22 anos do lançamento da música 'O Amor Não Deixa' e acabou ganhando uma declaração de amor de Dado Dolabella, seu atual namorado. Nos comentários da publicação, Dado Dolabella homenageou a amada. "O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um pra sempre… além de lindo. Infindo. Te amo."

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