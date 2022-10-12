Dado Dolabella aparece em foto com Wanessa Camargo e os filhos

Dado Dolabella aparece em foto com Wanessa Camargo, os filhos e a equipe dela Crédito: Reprodução @wanessa_dado

Dado Dolabella e Wanessa Camargo não fazem mais questão de esconder que estão apaixonados. A cantora fez um show em São Paulo na noite da última terça-feira, e o ator posou para uma foto ao lado dela nos bastidores da apresentação. Além do casal, o clique também mostra a equipe e o filho da artista, José Marcus, de 10 anos, com o rosto coladinho no da mãe.

Quem também aparece na foto é Ana Flor, de 10 anos, filha de Dado com a ex-mulher dele Juliana Wolter. A menina é da frente na foto, com camisa da banda Nirvana.

O irmão, Igor Camargo, e o pai, Zezé Di Camargo, também marcaram presença no show da cantora . Os dois apareceram em outra foto ao lado de Wanessa, tirada nos bastidores da apresentação.

BEIJO NA MÃO

O show ainda teve mais surpresa. Durante a participação especial do sertanejo, ele foi até a plateia para cumprimentar o ator, que acabou beijando a mão do cantor.

Enquanto se apresentava no palco, Zezé fez questão de ir até a direção do namorado da sua filha e apertou a mão do genro. Como resposta, o ator não só cumprimentou, mas também deu um beijo na mão do sertanejo. Em outro vídeo postado na rede social, Dado também aparece cantando "É o amor", ao lado de amigos.