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Dado Dolabella faz declaração para Wanessa Camargo na web: "Te amo"

Ator escreveu comentário em um vídeo publicado por Wanessa nesta terça-feira (11). Foi a primeira declaração pública do galã para a cantora desde que eles reataram o romance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 11:49

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella: amor que não tem fim Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
"É o amor...", como já dizia a música de Zezé Di Camargo e Luciano. O romance entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella parece estar cada dia mais firme e forte. Nesta terça-feira (11), o ator escreveu uma declaração para a cantora em um vídeo postado por ela nas redes sociais, relembrando uma participação no programa "Domingão do Faustão" anos atrás.
"Há 22 anos nascia 'O Amor Não Deixa'. Essa música que me projetou no cenário musical e que permitiu criarmos essa conexão tão linda que temos até hoje. Sou muito grata por ter vocês comigo e agora, tantos anos depois, vamos celebrar minha nova fase com meu novo show", escreveu Wanessa na legenda.
Nos comentários, Dado postou: "O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um para sempre... Além de lindo. Infindo. Te amo". Essa foi a primeira declaração pública do ator para Wanessa desde que eles reataram o romance.
Wanessa Camargo anunciou o fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos, no início de maio. Logo em seguida, começaram boatos de que a cantora estaria se relacionando com Dado, seu namorado entre 2000 e 2004.

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