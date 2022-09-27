Dado Dolabella se declara para Wanessa: ''Perfeita''

O tempo de timidez dos pombinhos Dado Dolabella e Wanessa Camargo acabou! Em seu Instagram, a cantora publicou diversas fotos com um vestido salmão curto, sem alça e para lá de elegante, e o ator não poupou elogios públicos nos comentários.

No início de maio, Camargo e Marcos Buaiz revelaram o término do matrimônio de 17 anos, que gerou dois filhos. Entretanto, os boatos de que a cantora estaria em uma relacionamento com Dado, com quem já tinha vivido um namoro por quase 4 anos de vai e volta e muitas polêmicas.