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Dado Dolabella se declara para Wanessa: ''Perfeita''

''Até quando erra, acerta'', completou o ator numa publicação da cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 17:45

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
O tempo de timidez dos pombinhos Dado Dolabella e Wanessa Camargo acabou! Em seu Instagram, a cantora publicou diversas fotos com um vestido salmão curto, sem alça e para lá de elegante, e o ator não poupou elogios públicos nos comentários.
''Perfeita. Até quando erra, acerta'', disse Dado, o par romântico de Wanessa desde meados de 2022.
No início de maio, Camargo e Marcos Buaiz revelaram o término do matrimônio de 17 anos, que gerou dois filhos. Entretanto, os boatos de que a cantora estaria em uma relacionamento com Dado, com quem já tinha vivido um namoro por quase 4 anos de vai e volta e muitas polêmicas.
Apesar de todas as histórias, foi no dia 16 de julho, que Dado e Wanessa apareceram juntos pela primeira vez desde a volta suspeita. Eles estavam juntos em uma live do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual que busca a ''cura do planeta'', em Goiás. Vale lembrar que Dado passou um tempo na mansão da cantora em São Paulo.

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