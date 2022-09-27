Maiara e Fernando Zor terminam namoro pela 10ª vez

Maiara e Fernando Zor Crédito: Reprodução/Instagram

Os sertanejos Maiara e Fernando Zor terminaram o relacionamento pela 10ª vez. Não teve diretamente uma postagem oficial, apenas publicações que mostram a situação do casal.

Fernando publicou no Instagram um vídeo dançando em um show com a legenda: "O lado ruim de ser solteiro, é ter que falar como foi meu dia umas 15 vezes".

Na sequência, Maiara soltou na mesma rede social: "Às vezes, tem que doer como nunca, pra não doer nunca mais".