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Maiara e Fernando Zor terminam namoro pela 10ª vez

Sertanejos fizeram postagens nas redes sociais, até mesmo enigmáticas, mostrando a situação atual deles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 12:11

Maiara e Fernando Zor
Maiara e Fernando Zor Crédito: Reprodução/Instagram
Os sertanejos Maiara e Fernando Zor terminaram o relacionamento pela 10ª vez. Não teve diretamente uma postagem oficial, apenas publicações que mostram a situação do casal.
Fernando publicou no Instagram um vídeo dançando em um show com a legenda: "O lado ruim de ser solteiro, é ter que falar como foi meu dia umas 15 vezes".
Na sequência, Maiara soltou na mesma rede social: "Às vezes, tem que doer como nunca, pra não doer nunca mais".
Na rede social, os dois também não aparecem entre os seguidores um ao outro. Vale lembrar que a última reconciliação do casal havia sido em julho deste ano.

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