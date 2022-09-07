Perfumes de Maiara e Maraisa esgotam em pré-venda

Maiara e Maraísa são só alegria. A linha de perfumes que as sertanejas lançam junto a Jequiti já teve pré-venda esgotada, sendo que as vendas oficiais começam nesta sexta-feira (9).
Trata-se de um estojo com dois perfumes. São duas colônias com tampa de 25ml cada, com as fragrâncias de cada irmã, uma representando o lado envolvente e sensual da Maiara e a outra o lado elegante e moderno da Maraisa.
O caminho olfativo Floral Sensual da fragrância Maiara (25ml) foi desenvolvida pelo perfumista Hernan Figoli da casa de fragrância Givaudan. Já a fragrância Maraisa (25ml) com um caminho Floral Elegante foi desenvolvida pela perfumista Carmita Magalhães da casa de fragrância Firmenich.
No vídeo da campanha, as cantoras fazem menção a avó, que é consultora da Jequiti há muitos anos e nem pensa em parar. “Todo Natal nosso presente era Jequiti”, diz Maiara. “Vai me fazer chorar”, completa Maraisa.
O estojo com as duas fragâncias custa R$ 69,90, preço de lançamento.