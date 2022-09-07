Marido de Letícia Spiller rebate críticas à aparência: "Dentes amarelados e tortos, e daí?!"

O músico Pablo Vares e a esposa Letícia Spiller Crédito: Instagram/@pablovares

O músico uruguaio Pablo Vares usou as redes sociais para desabafar. O marido de Letícia Spiller vem sofrendo ataques por conta de sua aparência e publico um vídeo rebatendo um dos comentários que dizia: "Que tal cuidar dos dentes?!".

"Que tal cada um cuidar da sua própria vida, hein? Eu cuido pra caramba dos meus dentes, são naturalmente amarelados e um pouco tortos. E daí. Agora, se um dia eu achar que isso é um problema, graças a Deus tem solução. Já o seu problema de se meter na vida dos outros, difícil, viu...", disse ele no vídeo publicado no feed do Insta.

Em outro comentário sobre seus dentes, ele também comentou. “Ela [a internauta] só fez uma observação, é justo. Mas isso me faz refletir sobre os padrões de pensamento e ação na nossa sociedade, onde aparência tem prioridade sobre conteúdo”, refletiu.

Pablo e Letícia estão juntos há seis anos. Com 32 anos, ele é violonista, compositor e diretor musical. O uruguaio trabalha como artista de rua desde 2013 e exibe suas apresentações e novos trabalhos em seu Instagram.