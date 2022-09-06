Paulo André expõe racismo contra ele e filho de 1 ano: “Macaco e sagui”

PAzinho e os pais Thays Andreata e Paulo André Crédito: Grazi Belucio

O atleta e ex-BBB Paulo André, o PA, utilizou as redes sociais para expor mensagens de racismo contra ele e seu filho, ‘PAzinho’, de um ano. No Twitter, o capixaba mostrou imagens dos ataques que costuma receber no Instagram. “Vou apresentar um pouquinho do meu direct para vocês que estão dizendo que não é necessário”, escreveu.

“Ridículo como o pai”, escreveu outro hater. O atleta também postou mensagens com emojis de bananas.

Vou apresentar um pouquinho do meu direct pra vocês que estão dizendo que não é necessário ?? pic.twitter.com/OW0mNDLgSP — Paulo André ? (@iampauloandre) September 6, 2022

Indignado com o conteúdo criminoso, o capixaba questionou quem acha que ele utiliza de pautas raciais sem contexto. “Usando pauta racial de forma desnecessária?”, publicou. “Preto vencendo incomoda. Quem não é da cor, fala que é maluquice”, disse.

Usando pauta racial de forma desnecessária?????? — Paulo André ? (@iampauloandre) September 6, 2022

Preto vencendo incomoda!!! quem não é da cor fala que é maluquice — Paulo André ? (@iampauloandre) September 6, 2022

Vários internautas responderam ao tweet apoiando o atleta e condenando os ataques racistas. “Meu lindo, o mundo não é justo e nunca será. Não procure entender nada do que vai no coração dessas pessoas que já estão mortas por dentro, não vale a pena", escreveu um perfil. “Tem que processar um por um. Internet não pode ser terra sem lei não. Racismo é crime”, disse outro.

Meu lindo, o mundo n é justo e nunca será... N procure entender nd do q vai no ❤️ dessas pessoas q já estão mortas por dentro, não vale a pena. Foca nos teus e naquele q é maior q tudo " Deus", e deixa q cada um sucumbe no seu próprio veneno. Seja feliz,q isso realmente importa. — Bandeirinha? (@lucybless3) September 6, 2022

Tem que processar um por um. Internet não pode ser terra sem lei não. Racismo é crime! — Drica Loucapelavida ? (@dricadricota) September 6, 2022

A última me doeu tanto:/ — Piranha Virgem?? (@Richardvale027) September 6, 2022