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Racismo

Paulo André expõe racismo contra ele e filho de 1 ano: “Macaco e sagui”

Ex-BBB PA divulgou uma série de ofensas recebidas nas redes sociais. “Preto vencendo incomoda", disse o atleta no Twitter
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 09:23

PAzinho e os pais Thays Andreata e Paulo André
PAzinho e os pais Thays Andreata e Paulo André Crédito: Grazi Belucio
O atleta e ex-BBB Paulo André, o PA, utilizou as redes sociais para expor mensagens de racismo contra ele e seu filho, ‘PAzinho’, de um ano. No Twitter, o capixaba mostrou imagens dos ataques que costuma receber no Instagram. “Vou apresentar um pouquinho do meu direct para vocês que estão dizendo que não é necessário”, escreveu.
Entre as ofensas que PA divulgou, uma pessoa compara ele e o filho de ‘macaco e sagui’, fazendo menção à festa de aniversário de PAzinho realizada em Vitória, na última semana, que teve como tema a selva. "Nossa, ótima ideia selva porque já tinha o macaco e o sagui", dizia uma das mensagens postadas pelo atleta.
“Ridículo como o pai”, escreveu outro hater. O atleta também postou mensagens com emojis de bananas.
Indignado com o conteúdo criminoso, o capixaba questionou quem acha que ele utiliza de pautas raciais sem contexto. “Usando pauta racial de forma desnecessária?”, publicou. “Preto vencendo incomoda. Quem não é da cor, fala que é maluquice”, disse.
Vários internautas responderam ao tweet apoiando o atleta e condenando os ataques racistas. “Meu lindo, o mundo não é justo e nunca será. Não procure entender nada do que vai no coração dessas pessoas que já estão mortas por dentro, não vale a pena", escreveu um perfil. “Tem que processar um por um. Internet não pode ser terra sem lei não. Racismo é crime”, disse outro.

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