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Paulo André faz festão de aniversário em Vitória com muitos famosos; fotos

O "PA Fest" agitou a capital capixaba até a manhã desta quinta-feira (17) com WC no Beat, Mateca, Luccas Carlos e vários outros famosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 11:32

Bill Araújo também prestigiou o aniversário de Paulo André, em Vitória, nesta quinta-feira (17)
Bill Araújo também prestigiou o aniversário de Paulo André, em Vitória, nesta quinta-feira (17) Crédito: Marcella Neitzel
Paulo André (P.A) comemorou seu aniversário nesta quarta-feira (17), com um festão no Ilha Shows, em Vitória. Com direito a muita música e diversão, o evento rolou até a manhã desta quinta-feira (18) com o ex-BBB rodeado da família e amigos - entre anônimos e famosos. 
O “PA Fest”, como a festa foi batizada pelo atleta, contou com shows de vários artistas nacionais e ainda teve queima de fogos na Praia de Camburi. Apesar da farra, o aniversário do atleta é no dia 20 de agosto, mas nas redes sociais PA disse que optou por comemorar antecipadamente.
E a comemoração foi boa. Afinal, o festão seguiu até as 6h desta quinta-feira (18). Entre os famosos que marcaram presença no aniversário do capixaba de coração, estão Bill Araújo, Luccas Carlos, Mateca, Budah, Cesar MC, Lipe Torres, Gabily, Matheus Novinho (De Férias com o Ex), o fashion stylist Thiago Biagi, o humorista Negrete e DJ Zullu. Várias influenciadoras também compareceram ao evento, como Carol Marchezi e Larissa Cozer.
Paulo André (PA) comemorou seu aniversário com um festão em Vitória, nesta quinta-feira (17)
Paulo André (PA) comemorou seu aniversário com um festão em Vitória, nesta quinta-feira (17) Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Durante o PA Fest, o anfitrião mostrou seu lado cantor e subiu ao palco durante todos os shows. O samba, o funk e o trap tomaram conta da festa, que teve apresentações de Mateca, Luccas Carlos, DJ Zullu, WC no Beat, DJ Luuh, Bero, BeLeite, Isaque Gomes e SambaSoul. 
Pedro Scooby e Douglas Silva (DG), colegas de confinamento de PA no BBB 22, não puderam comparecer ao aniversário do amigo, mas gravaram vídeos com felicitações ao atleta. Confira abaixo as fotos do evento.

PA celebra mais um ano de vida com festão em Vitória

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