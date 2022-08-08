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Lucas Bissoli reúne amigos numa festa em mansão de Vila Velha

O "Sunset do Barão" veio para comemorar sua trajetória no Big Brother Brasil e a aposta no mundo de influenciador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 20:41

Ex-BBB Lucas Bissoli reuniu amigos em Vila Velha
Ex-BBB Lucas Bissoli reuniu amigos em Vila Velha Crédito: Will Loyola
O ex-BBB Lucas Bissoli reuniu cerca de 50 amigos numa mansão, no Morro do Moreno, em Vila Velha, na tarde deste domingo (7). O "Sunset do Barão" veio para comemorar sua trajetória no Big Brother Brasil e a aposta no mundo de influenciador.
"Este é o momento que consegui juntar pela primeira vez todas as pessoas que eu amo: os amigos, Eslô, minha família. Todos que estão aqui foram importantes no processo do Big Brother Brasil e esta é uma forma de celebrar com estas pessoas", disse Lucas na ocasião.
A festa com vista para a baía de Vitória foi regada a muito churrasco e bebida. Quem também esteve no evento foi Eslô, que está encantada com Vila Velha. É a primeira vez que o casal curte uns dias em terras capixabas. Eles devem voltar aos trabalhos nos próximos dias. Até lá, será possível ver o casal passeando pela Grande Vitória.
Ex-BBB Lucas Bissoli reuniu amigos em Vila Velha
Will Loyola, do "Tô Por Dentro" (TV Gazeta) posou com Eslô e Lucas na festa Crédito: Will Loyola
*Com informações de Will Loyola

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