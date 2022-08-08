Ex-"BBB" Eliezer faz transplantes de barba e cabelo; sabia quanto custa

Eliezer fez transplantes de barba e cabelo em Fortaleza/CE Crédito: Reprodução/Instagram @eliezer

Como diz o ditado, nada é tão bonito que não possa melhorar. De acordo com o colunista Léo Dias, o ex-"BBB" Eliezer, o "pegador" da última edição do reality, realizou uma cirurgia de transplante de barba e cabelos na última sexta-feira (8).

O procedimento, de acordo com o jornalista, foi realizado em Fortaleza/CE e durou cerca de sete horas. Eli chegou a postar um vídeo em suas redes sociais falando sobre os transplantes.

Além de noticiar o assunto, Léo Dias também conversou com um especialista da área para saber como é feita a cirurgia e qual o valor deve ser investido no tratamento.

Os preços são bem "salgados" (dependendo do seu bolso, claro!). Os valores podem variar de acordo com a região. Estima-se que o transplante de barba varia de R$ 14 mil a R$ 18 mil e o de cabelo vai de R$ 18 mil, podendo chegar a R$ 30 mil.

Dr. Samir Santos, cirurgião capilar e membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, ouvido pelo portal Metrópoles, afirma que há diferenças entre transplante de cabelos e de barba.

No primeiro caso, a extração das unidades foliculares pode ocorrer com mais elementos, enquanto no de barba, caso haja mais de uma unidade, é preciso fazer a separação.

"Na extração dos fios, é preciso tomar o cuidado de escolher os fios mais parecidos com os da barba. Como seria isto? Fios únicos (predominantes na barba) ao invés de fios múltiplos (predominantes na nuca). Podemos utilizar os fios da região infra mentoniana (abaixo da mandíbula) e podemos utilizar os fios da nuca, só que evitando os fios múltiplos. Se vierem fios múltiplos, nós os separamos um a um e implantamos unitariamente, oferecendo ao cliente a maior naturalidade", explica o especialista.

Ainda de acordo com Léo Dias, os resultados dos procedimentos são definitivos (ou seja, o cabelo implantado segue para a vida toda) e, no geral, é preciso fazer apenas uma sessão. Em casos em que o paciente deseje mais volume, uma nova sessão pode ser realizada.