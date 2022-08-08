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Luto

João Vicente de Castro presta homenagem ao lutador Leandro Lo: 'Herói real'

Lutador morreu com um tiro na cabeça após briga em clube de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 10:40

João Vicente de Castro
João Vicente de Castro Crédito: Zé Carlos Barretta/Folhapress
O ator João Vicente de Castro, 39, usou suas redes sociais para fazer uma homenagem ao campeão de jiu-jítsu Leandro Lo, morto após levar um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo (7), em um clube de São Paulo. "Um herói real", escreveu o artista.
"Um dos lutadores mais talentosos que o mundo já viu. Eu chamava Leandro de 'muleque do projeto' porque é de onde ele veio. Lutou e virou sua história, virou um dos maiores do mundo e encheu a todos nós de orgulho", afirmou o ator.
"Era cheio de qualidades que se embolavam com as dificuldades, cheio de vontade de ajudar quem tava do lado, Leandro foi um grande homem. Mas seu caminho foi atravessado por um covarde que teve facilidade em ter uma arma na cintura".
Leandro Lo assistia, com familiares e amigos, ao show do Grupo Pixote, no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo, quando se envolveu em um desentendimento e foi atingido na cabeça por um policial militar. Ele foi socorrido, mas teve morte cerebral confirmada no hospital.
O tenente da Polícia Militar Henrique Otavio Oliveira, 30, entregou-se na Corregedoria da corporação na noite de domingo, depois de a Justiça decretar a sua prisão temporária de 30 dias. Ele estava de folga quando teria feito o disparado contra o lutador.

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