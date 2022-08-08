Nasce Kai, filho de Camila Coelho e Icaro Brenner: 'Nosso anjinho chegou'

Camila Coelho, 34, divulgou em seu Instagram o nascimento de Kai, filho com o empresário Icaro Brenner. O menino nasceu na sexta-feira (5) às 20h52 segundo, a influenciadora.
"Nosso anjinho chegou", escreveu no Instagram.
"(Minhas lágrimas de felicidade e alívio ao escutar o primeiro chorinho dele e confirmar que ele veio saudável depois de quase 24 horas em trabalho de parto). Grata a Deus por ele estar aqui conosco, fortinho e saudável!", continuou.
Diversas celebridades aproveitaram para parabenizar o casal pelo nascimento.
Gabriela, ex-Pugliesi, escreveu " Que benção! Bem-vindo Kai". "Deus abençoe esse neném e vocês", comentou Agustin Fernandez. "Deus abençoe muito", postou Rafa Kalimann.