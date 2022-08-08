Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Filha de Will Smith diz que tapa do pai no Oscar mostra que sua família é humana
Entrevista

Filha de Will Smith diz que tapa do pai no Oscar mostra que sua família é humana

Willow Smith comentou pela primeira vez a agressão, que ocorreu após piada de Chris Rock sobre doença de sua mãe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 08:10

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar
Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress
Willow Smith, filha mais velha de Will Smith, decidiu falar pela primeira vez sobre o momento em que o pai subiu ao palco do Oscar deste ano e deu um tapa em Chris Rock.
Em entrevista à revista americana Billboard publicada nesta semana, a cantora de 21 anos disse que a repercussão do caso não a abalou tanto quanto seus próprios "demônios internos" e que vê sua família como simplesmente humana.
"Eu vejo toda a minha família como humana, e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade", disse. "Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita, e se espera que ajamos de uma maneira que não conduza a uma vida humana saudável e não conduza a sermos honestos."
A agressão ocorreu em março, durante a cerimônia do Oscar. Chris Rock fez uma piada sobre a alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo, de Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith. Ela se mostrou incomodada e, então, Smith decidiu subir ao palco e dar um tapa no comediante.
Smith assumiu a responsabilidade pela ação e pediu desculpas publicamente várias vezes. Depois do caso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu Smith de suas cerimônias pelos próximos dez anos. O ator também renunciou ao cargo de membro da Academia. Além disso, alguns de seus projetos, como o filme "Emancipation", foram adiados.

Veja Também

Ex de Jade Picon, João Guilherme credita fama de conquistador à 'boa educação'

Sophia Abrahão quer 'livrar mulherada de roubadas' com série sobre relações tóxicas

Simaria vai ao aniversário do filho de Simone mesmo em crise com a irmã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imigrantes são presos nos EUA, mas é a decência que sai algemada
Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro
The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória
Imagem de destaque
Tribunal do ES vai interrogar juízes em ação penal por venda de sentença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados