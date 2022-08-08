Filha de Will Smith diz que tapa do pai no Oscar mostra que sua família é humana

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress

Willow Smith, filha mais velha de Will Smith, decidiu falar pela primeira vez sobre o momento em que o pai subiu ao palco do Oscar deste ano e deu um tapa em Chris Rock.

Em entrevista à revista americana Billboard publicada nesta semana, a cantora de 21 anos disse que a repercussão do caso não a abalou tanto quanto seus próprios "demônios internos" e que vê sua família como simplesmente humana.

"Eu vejo toda a minha família como humana, e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade", disse. "Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita, e se espera que ajamos de uma maneira que não conduza a uma vida humana saudável e não conduza a sermos honestos."

A agressão ocorreu em março, durante a cerimônia do Oscar. Chris Rock fez uma piada sobre a alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo, de Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith. Ela se mostrou incomodada e, então, Smith decidiu subir ao palco e dar um tapa no comediante.