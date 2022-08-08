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Rafa Kalimann e José Loreto vão a evento juntos e assumem namoro

Casal foi posou para fotos em show especial de 80 anos de Caetano Veloso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 08:22

Rafa Kalimann e José Loreto assumem namoro
Rafa Kalimann e José Loreto assumem namoro Crédito: Reprodução/Montagem/Greg Salibian/Folhapress
Rafa Kalimann, 29, e José Loreto, 38, foram juntos ao show especial de 80 anos de Caetano Veloso que acontece neste domingo (7) na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.
No tapete vermelho do evento, os dois trocaram olhares e assumiram que estão em um relacionamento em conversa com o Gshow.
Os rumores do relacionamento de ambos já têm algumas semanas. No final de julho, ambos foram flagrados em uma praia na capital do RJ. Entretanto, disseram que era apenas uma amizade.
No final de junho, a ex-BBB disse à Folha de S.Paulo que está em sua fase mais autossuficiente. Até pouco tempo, Rafa namorava Bruno Rezende, o Bruninho do Vôlei.
À época, ela disse que preferia viver o relacionamento "sem expectativas e sem criar rótulos de nada".
Para ela, "qualquer relacionamento que esteja acontecendo tem que vir no lugar de somar". "Sem tirar nenhum pedacinho da Rafa", contou.
O evento desta noite conta com a presença de diversas celebridades, como Regina Casé, Daniel Oliveira, Letícia Colin e Michel Melamed, Agatha Moreira, Cauã Reymond, Felipe Simas, Isabel Teixeira, Murilo Benício, entre outras.

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