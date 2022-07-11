Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Viih Tube posta fotos com Eliezer em Fernando de Noronha: 'E essa raba aí?'

Ex-BBBs, influenciadora digital e designer estão namorando
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 08:21

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro
Viih Tube  Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube
A youtuber Viih Tube, 21, e o designer Eliezer, 32, postaram fotos da viagem que fizeram a Fernando de Noronha (PE) em seu Instagram. As imagens mostram mais do relacionamento dos dois, e, em uma delas, Eliezer faz uma pergunta indiscreta.
Na imagem, Viih aparece de biquini laranja e Eliezer pergunta: "E essa raba aí?", ao lado de um emoji de fogo.
A youtuber não deixou barato e respondeu: "Toda sua". Em seguida, diversos seguidores elogiaram o casal.
"Eu amo vocês", escreveu uma internauta. "Sortudo que fala, né?", afirmou outro.
Em outra foto, a influenciadora digital aparece aos beijos com o ex-BBB. Na legenda, ela escreve: "Eu estou pensando em você".
Em seu perfil, Eliezer postou outra imagem abraçado da sua amada: "Foi aqui que pediram uma foto bonita?!".
Diversos ex-BBBs comentaram na imagem. "Faltou uma [foto] focando na Juju", escreveu Gustavo Beats. "Fotão", postou Rodrigo Mussi.
"Eu shippo tanto meu deus, casem, por favor", escreveu Flayslane. Vyni escreveu "Lindos".

Veja Também

Datena é internado com Covid-19 em São Paulo: 'Não brinque com isso!'

Xuxa abre o jogo sobre 'senta lá, Cláudia' e conta que Sasha a chamava de louca no início

Príncipe George rouba a cena ao acompanhar Kate e William em Wimbledon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados