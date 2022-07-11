Viih Tube posta fotos com Eliezer em Fernando de Noronha: 'E essa raba aí?'

Viih Tube Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube

A youtuber Viih Tube, 21, e o designer Eliezer, 32, postaram fotos da viagem que fizeram a Fernando de Noronha (PE) em seu Instagram. As imagens mostram mais do relacionamento dos dois, e, em uma delas, Eliezer faz uma pergunta indiscreta.

Na imagem, Viih aparece de biquini laranja e Eliezer pergunta: "E essa raba aí?", ao lado de um emoji de fogo.

A youtuber não deixou barato e respondeu: "Toda sua". Em seguida, diversos seguidores elogiaram o casal.

"Eu amo vocês", escreveu uma internauta. "Sortudo que fala, né?", afirmou outro.

Em outra foto, a influenciadora digital aparece aos beijos com o ex-BBB. Na legenda, ela escreve: "Eu estou pensando em você".

Em seu perfil, Eliezer postou outra imagem abraçado da sua amada: "Foi aqui que pediram uma foto bonita?!".

Diversos ex-BBBs comentaram na imagem. "Faltou uma [foto] focando na Juju", escreveu Gustavo Beats. "Fotão", postou Rodrigo Mussi.