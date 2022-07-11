Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Xuxa abre o jogo sobre 'senta lá, Cláudia' e conta que Sasha a chamava de louca no início
Famosos

Xuxa abre o jogo sobre 'senta lá, Cláudia' e conta que Sasha a chamava de louca no início

Apresentadora diz na Bienal do Livro que não se sentia adulta no início da carreira e brincava mais do que as crianças
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 08:01

xuxa menegheloficial
Xuxa abre o jogo sobre 'senta lá, Cláudia' Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Um dos momentos que mais viralizou na extensa carreira de Xuxa Meneghel à frente de auditórios cheios de crianças, o famoso "senta lá, Cláudia", ganhou uma justificativa da apresentadora em sua fala neste domingo na Bienal do Livro, em São Paulo.
"Pegaram uma modelo que estava dando certo e me colocaram lá, a ponto de eu falar coisas como 'senta lá, Claudia'. Tem cenas que eu brinco mais que as crianças", contou Xuxa, diante de fãs, alguns vestidos como suas antigas paquitas, no evento paulistano. Ela se referia ao momento em que, sem paciência, tenta organizar as crianças no palco de seu programa Clube da Criança, na extinta TV Manchete, que virou meme.
"Eu não me via como adulta, eu me achava como igual. Isso devia ser estudado. Eu queria que as crianças gostassem de mim bacana, que me vissem como um brinquedo, uma irmã mais velha. Mas eu realmente não estava preparada, vou ter que dar o braço a torcer para quem me xinga. A Sasha dizia 'mãe, você era muito louca, olha as coisas que você fazia'. Eu disse 'tem muita coisa que você ainda não viu'."
Nos instantes antes de sua fala, Xuxa já causava alvoroço na Bienal do Livro neste domingo. Fãs se acotovelavam para garantir um espaço na arena, alguns deles vestidos de paquita, as célebres assistentses de palco da apresentadora, e ao berros aguardavam a rainha dos baixinhos.
Uma das presenças mais aguardadas do evento paulistano, que chega ao fim agora, Xuxa é também autora de livros infantis.
A apresentadora está na feira literária para lançar o livro "Mimi - A Vaquinha que Não Queria Virar Comida", publicado pela editora Globinho. A história fala às crianças sobre veganismo e respeito aos animais. Xuxa aproveitou para levar seu cachorrinho, Doralice, um yorkshire, que dormiu em seu colo durante o evento.
Antes do encontro começar, o público, composto principalmente por aqueles que cresceram entre os anos 1980 e 1990, já aguardava no local.

Veja Também

Mario Frias deixa UTI após sofrer infarto e continua internado

Maria Beltrão se destaca com pérolas na estreia do novo É de Casa

Produção confisca biquínis de brasileira do Big Brother americano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados