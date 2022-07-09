Maria Beltrão se destaca com pérolas na estreia do novo É de Casa

A jornalista foi elogiada pela espontaneidade e pelas pérolas Crédito: Reprodução @Mariabeltrão

Maria Beltrão, 50, foi o grande destaque da versão reformulada do É de Casa (Globo), que estreou neste sábado (9). O nome da apresentadora, que comanda o programa com Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira, foi o mais citado nas redes sociais.

Estreando na TV aberta, após 25 anos na GloboNews, a jornalista foi elogiada pela espontaneidade e pelas pérolas. "A meta é ter a felicidade da Maria Beltrão às 6h50 da manhã", brincou um internauta sobre a abertura do programa, na qual ela já fez uma rima: "Aqui Maria, na maior alegria, de estar em sua companhia".

Entre os convidados, alguns também já conheciam Maria, o que a deixou ainda mais à vontade. O repórter esportivo Eric Faria apareceu para falar sobre a cobertura da Copa do Qatar. Ao descobrir que não seria permitido beber cerveja nos estádios, ela emendou: "Ah, vá se catar". Diante da reprovação dos colegas, que acharam a piada sem graça, ela explicou: "Trocadilho para ser bom tem que ser ruim".

Maria também chamou a atenção ao interagir com a repórter Maria Cândida. Em um momento inusitado, as duas acabaram rebolando juntas no estúdio. "É a dancinha do É de Casa", repetia a apresentadora. "Anitta que se cuide", observou a repórter.

O programa também recebeu diversos atores da novela "Pantanal". O primeiro a chegar foi Guito (Tibério), que demonstrou sua habilidade musical. Depois, também apareceram as atrizes Dira Paes (Filó), com quem Maria já dividiu a apresentação do Oscar na Globo por cinco anos, e Bella Campos (Muda).