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Na TV aberta

Maria Beltrão se destaca com pérolas na estreia do novo É de Casa

A jornalista foi o grande destaque da versão reformulada do programa, que estreou neste sábado (9). O nome da apresentadora, que comanda o programa com Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira, foi o mais citado nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 12:30

Maria Beltrão
A jornalista foi elogiada pela espontaneidade e pelas pérolas Crédito: Reprodução @Mariabeltrão
Maria Beltrão, 50, foi o grande destaque da versão reformulada do É de Casa (Globo), que estreou neste sábado (9). O nome da apresentadora, que comanda o programa com Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira, foi o mais citado nas redes sociais.
Estreando na TV aberta, após 25 anos na GloboNews, a jornalista foi elogiada pela espontaneidade e pelas pérolas. "A meta é ter a felicidade da Maria Beltrão às 6h50 da manhã", brincou um internauta sobre a abertura do programa, na qual ela já fez uma rima: "Aqui Maria, na maior alegria, de estar em sua companhia".
Entre os convidados, alguns também já conheciam Maria, o que a deixou ainda mais à vontade. O repórter esportivo Eric Faria apareceu para falar sobre a cobertura da Copa do Qatar. Ao descobrir que não seria permitido beber cerveja nos estádios, ela emendou: "Ah, vá se catar". Diante da reprovação dos colegas, que acharam a piada sem graça, ela explicou: "Trocadilho para ser bom tem que ser ruim".
Maria também chamou a atenção ao interagir com a repórter Maria Cândida. Em um momento inusitado, as duas acabaram rebolando juntas no estúdio. "É a dancinha do É de Casa", repetia a apresentadora. "Anitta que se cuide", observou a repórter.
O programa também recebeu diversos atores da novela "Pantanal". O primeiro a chegar foi Guito (Tibério), que demonstrou sua habilidade musical. Depois, também apareceram as atrizes Dira Paes (Filó), com quem Maria já dividiu a apresentação do Oscar na Globo por cinco anos, e Bella Campos (Muda).
A estreia foi aprovada nas redes sociais. "A Maria Beltrão é boa demais, né? Que desperdício, essa mulher tava só na TV fechada. Sou Beltraner demais", escreveu um internauta. "Tem como trocar?? Maria Beltrão no Encontro e a Poeta só no sábado?", sugeriu outra. "Que astral maravilhoso, carismática, engraçada. Maria Beltrão, você merece o mundo."

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