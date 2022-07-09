Luana Piovani revela ter sofrido assédio de diretor da Globo

Luana Piovani diz ter sofrido assédio no início da carreira Crédito: Daryan Dornelles

Luana Piovani, 45, contou ter sofrido assédio de um nome forte da Globo no início de sua carreira. Ao contrário de outras vítimas que optam por não revelar o nome do agressor, Piovani entrega o abusador: o diretor Carlos Manga (1928-2015). "Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde", começa ela. Em seguida, Luana dá detalhes da situação que, teria acontecido nos bastidores do remake de "Anjo Mau"', em 1997.

"Estávamos na sala do diretor Carlos Manga e de longe, ele bateu na perna e disse 'senta aqui'. Pensei: tiozinho ousado. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje, vejo que aquele episódio pode ter pesado", reconhece Luana.

Ela também assumiu ter sentido uma "pressãozinha" no meio artístico quando bateu de frente com o diretor Boninho durante o Big Brother Brasil 22. Luana se recusou a ceder imagens de seus três filhos [Dom, Liz e Bem] com Pedro Scooby para serem exibidas no programa. "A minha reivindicação era justa. Sempre tomei o cuidado de minimizar o exagero no uso da minha imagem, imagina se não teria com meus filhos. Tentei um acordo, ceder para tal prova, mas queriam para a edição toda", explicou, em entrevista à repórter Sofia Cerqueira, da revista Veja.

Luana jurou que não teve medo de sofrer represálias do diretor, que poderia usar seu poder no mercado para prejudicá-la, por exemplo, em Portugal, onde ela trabalha atualmente. "Poder tenho eu, que não preciso nem dele, nem da Globo. Já precisei, não mais. Quanto à postura do Boninho, só falo do que sei. Ele é um fazedor de dinheiro, responsável pelo maior faturamento da casa. Suponho que seja tratado como rei na Globo", aponta ela.