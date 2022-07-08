Patrícia Poeta, Gio Ewbank e famosas já revelaram ter endometriose como Anitta

Patrícia Poeta Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo

No encontro desta sexta-feira (8), a apresentadora Patrícia Poeta, 45, revelou que também tem o diagnóstico de endometriose assim como a cantora Anitta, 29, cuja revelação foi feita pelas redes sociais.

"Descobri recentemente que tenho endometriose, não operei ainda. Às vezes temos essa dor, às vezes não se manifesta tanto e vai descobrir lá na frente. Às vezes as mulheres demoram 40 anos para descobrir, que foi o meu caso. Às vezes é uma dor insuportável", disse Patrícia.

Companheira de estúdio, Michelle Loreto, 42, contou que teve a doença aos 24 anos e operou. "Eu tive endometriose e operei há quase 20 anos. Eu tinha dor de desmaiar. Na minha época não tinha exame que detectasse a endometriose", comentou.

Além delas, mais famosas já revelaram que sofrem com a doença. Dentre elas Larissa Manoela, 21, Isabella Santoni, 27, e Gabriela Pugliesi, 37. Giovanna Ewbank, 35, fez um relato após as falas de Anitta.

"A Anitta falando sobre endometriose me passa um filme na cabeça. Sofri por muitos anos sem saber o que tinha, eram cólicas de desmaiar de dor e muito desconforto na relação sexual. Eu nunca tinha ouvido falar da doença quando descobri e logo operei. Mudou a minha vida", escreveu.

A @Anitta falando sobre endometriose me passa um filme na cabeça. Sofri por muitos anos sem saber oq tinha, eram cólicas de desmaiar de dor e mto desconforto na relação sexual. Eu nunca tinha ouvido falar da doença quando descobri e logo operei. Mudou a minha vida! Procure saber! https://t.co/FHjLgLPbKY — Giovanna Ewbank (@gioewbank) July 8, 2022