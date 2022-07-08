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Roi, Letícia

Galã do TikTok, Mario é um dos pelados de 'Se sobreviver, case' e vira piada

Jovem conhecido pelo vídeo "Roi, Letícia" está sendo alvo de críticas por conta da voz de bebê e da preguiça diante das tarefas na mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 12:30

Galã do Tik Tok, Mario Junior está no 'Se Sobreviver, Case', do Multishow
Galã do Tik Tok, Mario Junior está no 'Se Sobreviver, Case', do Multishow Crédito: Reprodução/Multishow/Instagram
Quem não lembra do bordão "Roi, Letícia?", que invadiu as redes sociais em 2020. Nas imagens, um jovem simula um dialogo com a câmera onde o observador faz o papel de Letícia, uma nova aluna que encontrou nos corredores do colégio onde estuda. O vídeo bombou e Mario virou celebridade na internet. Dois anos depois, o influenciador está na nova temporada de "Se Sobreviver, Case", reality show exibido no Multishow e Globoplay.
O reality mostra o cotidiano de casais que vão se aventurar numa mata pelados. Caso "sobrevivam" aos perrengues juntos, eles decidem se irão se casar. As chamadas do programa estão dando bastante repercussão, fazendo Mario Junior virar piada na internet.
Em um dos teasers, Mário quis deitar e descansar enquanto a namorada pedia para que ele fizesse algo por eles. Inicialmente, a garota usa até "voz de bebê" para convencê-lo, depois cresce o tom. "É que eu preciso do meu momentinho aqui", rebate Mário, fechando os olhos para um cochilo.
Em outro vídeo, Bárbara Santiago, parceira de Mario, chama ele para buscar lenha e ele diz não ter força para sair dali. Sem paciência, ela briga com o jovem que fica deitado e faz voz de criança dizendo que ela foi grossa.
Nos comentários, internautas criticaram a postura do jovem e fizeram piadas. "Devolve pra mãe dele", disse uma.
"Desistia não pelo egoísmo, mas pelo choro infantil...afffff", comentou outra. "Bebezão, foi fazer o que no mato??????", escreveu outro internauta. Veja a repercussão no Twitter.

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