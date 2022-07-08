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Wesley Safadão passa por cirurgia para retirar hérnia de disco

Cantor passa bem e já se recupera em quarto do hospital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 08:14

Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão passou por um procedimento cirúrgico para retirar uma hérnia de disco Crédito: FramePhoto/Folhapress
Wesley Safadão passou por um procedimento cirúrgico para retirar uma hérnia de disco. O anúncio foi feito pela equipe do cantor em suas redes nesta quinta-feira (7). De acordo com o comunicado, o cantor está bem e precisando de alguns cuidados normais como repouso para a recuperação da cirurgia.
"Após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Júnior e Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, informamos que nesta manhã o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco invertebral para a remoção de hérnia discal. A cirurgia foi bem-sucedida. O cantor passa bem e já está no quarto em recuperação", diz a nota.
O forrozeiro teve a sua agenda de show interrompida e as apresentações até o dia 10 de julho, a princípio, foram canceladas. "Agradecemos o carinho e a oração de todos. Em breve retomaremos a agenda de shows normalmente", completa assessoria do cantor na publicação sem especificar uma data para o retorno de Wesley Safadão aos palcos.
O cantor foi inicialmente afastado dos palcos no dia 29 de junho por conta de dores na coluna e dormência nas pernas durante um show. Wesley Safadão recebeu logo o diagnóstico de uma hérnia de disco. Na sequência, ele foi internado em um hospital na capital paulista, mas chegou a receber alta no dia 1º de julho. O forrozeiro voltou a unidade hospitalar nesta quinta-feira (7) para a cirurgia.

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