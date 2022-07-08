Wesley Safadão passa por cirurgia para retirar hérnia de disco

Wesley Safadão passou por um procedimento cirúrgico para retirar uma hérnia de disco Crédito: FramePhoto/Folhapress

Wesley Safadão passou por um procedimento cirúrgico para retirar uma hérnia de disco. O anúncio foi feito pela equipe do cantor em suas redes nesta quinta-feira (7). De acordo com o comunicado, o cantor está bem e precisando de alguns cuidados normais como repouso para a recuperação da cirurgia.

"Após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Júnior e Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, informamos que nesta manhã o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco invertebral para a remoção de hérnia discal. A cirurgia foi bem-sucedida. O cantor passa bem e já está no quarto em recuperação", diz a nota.

O forrozeiro teve a sua agenda de show interrompida e as apresentações até o dia 10 de julho, a princípio, foram canceladas. "Agradecemos o carinho e a oração de todos. Em breve retomaremos a agenda de shows normalmente", completa assessoria do cantor na publicação sem especificar uma data para o retorno de Wesley Safadão aos palcos.