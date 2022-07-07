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Participante de No Limite é diagnosticado com varíola dos macacos

Matheus Pires apresentou os primeiros sintomas da doença há alguns dias e nesta quarta-feira (6) foi confirmado o diagnóstico. Morador de São Paulo, Pires, como preferiu ser chamado na atração, está internado e seu estado é estável
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 17:01

Matheus Pires, de 'No Limite'
Matheus Pires  apresentou os primeiros sintomas da doença há alguns dias Crédito: Fábio Rocha mai.2022/Globo
Um dos participantes da atual edição de No Limite (Globo) é um dos brasileiros que está infectado com a varíola dos macacos. Matheus Pires, 30, apresentou os primeiros sintomas da doença há alguns dias e nesta quarta-feira (6) foi confirmado o diagnóstico. Morador de São Paulo, Pires, como preferiu ser chamado na atração, está internado e seu estado é estável.
Segundo ainda comunicado publicado em suas redes sociais, Matheus não irá participar da final, ao vivo, na noite desta quinta-feira (7). Não existem mais informações sobre o participante, que era integrante da tribo Sol, mas trocou para a equipe Lua durante a competição. As gravações do programa no Ceará terminaram no fim da primeira quinzena de junho.
Diretor pedagógico, Matheus deu uma entrevista à Folha de S.Paulo no final de junho e ele confidenciou que a sua principal função não era ser campeão e levar para casa o prêmio de R$ 500 mil, mas gerar entretenimento. "Não me arrependo de nada, pois a ideia era causar", começo ele.
"Usei uma estratégia para jogar sem amaras e criei o personagem Pires para poder fazer o que eu quisesse sem precisar pensar em cancelamento. Queria gerar entretenimento sem a preocupação se eu manteria meu emprego ou meu casamento. Me joguei."

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