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'Não gasto isso todo mês', diz Gabi Brandt sobre fatura de R$ 377 mil

Influenciadora digital ainda disse que costuma fazer doações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 11:01

Gabi Brandt comentou sobre a polêmica da fatura de seu cartão de crédito
Gabi Brandt comentou sobre a polêmica da fatura de seu cartão de crédito Crédito: Reprodução/Instagram/@gabibrandt
A influenciadora digital Gabi Brandt, 26, foi aos Stories de seu Instagram na noite nesta quarta-feira (6) para comentar a polêmica sobre a fatura de seu cartão de crédito. Ela exibiu o valor fechado em R$ 377.719,90 nos Stories de Yanka Barreiros, irmã de Pétala Barreiros.
A ex-De Férias com o Ex contou que emprestou seu cartão para pessoas durante uma viagem à Disney, e que todos já pagaram suas partes da dívida. Ela ainda deixou claro que não gasta isso todos os meses. "Não gasto isso todo mês. Nunca, jamais! Não chega nem perto disso!", afirmou.
"Nos últimos dois meses a gente viajou muito e na viagem que a gente fez para Disney, fiquei responsável por organizar a viagem, então a compra das passagens foi toda no meu cartão. Não paguei as passagens de todo mundo", explicou ela.
Ela ainda falou que decidiu mostrar o valor da fatura após muitos pedidos nas redes sociais, e que deixou Yanka exibir nos Stories. "Esse valor só foi revelado porque eu estava numa live e alguém me pediu um pix, falei da fatura que eu tinha que pagar, pessoal ficou insistindo muito para eu mostrar o valor."
A influenciadora também rebateu críticas que recebeu de internautas, por exibir a fatura alta enquanto pessoas passam por dificuldades no Brasil. Brandt afirmou que faz doações e não costuma postar. "Não estou fazendo mais que a minha obrigação", completou.
Ela compartilhou o registro em seus Stories após a festa de três anos de Davi, fruto do relacionamento de Brandt com o cantor Saulo Pôncio - com quem tem outro filho, chamado Henri. "Como vou pagar? Não sei", disse a ex-De Férias com o Ex aos risos, após exibir a fatura na quantia de pouco mais de R$ 377 mil.

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