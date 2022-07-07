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'Queria ter um programa', explica Michelle Barros sobre saída da Globo

Jornalista contou que já não era feliz na reportagem e a oportunidade de trabalhar com algo novo não veio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 09:31

A jornalista Michelle Barros falou sobre sua saída da Globo
A jornalista Michelle Barros falou sobre sua saída da Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@michellebarros
Em maio deste ano, a jornalista Michelle Barros anunciou que estava saindo da TV Globo após quase 12 anos na casa. Segundo ela, a decisão ocorreu por insatisfação com o trabalho de repórter e a falta de oportunidades dentro da emissora para outros projetos.
"Estava feliz fazendo o carnaval e apresentando os jornais, mas eu já não era feliz na reportagem e ainda tinha que fazer", contou ela durante o programa Sensacional, apresentado por Daniela Albuquerque, exibido nesta terça-feira, 5. "Passei a me comportar como alguém que eu não sou, não queria ser uma pessoa chateada com outras pessoas."
Ela contou que queria fazer outros trabalhos, mas não teve a chance. "Eu queria ter um programa, mas sabia que não ia ter um ainda e ok. Mas queria ter oportunidade de fazer outras coisas, de estar à frente de algo e não ter que voltar para a reportagem "
A jornalista explicou que tentou por vários caminhos conquistar essa oportunidade, que não veio. "Quando olhava o cenário, que era um exercício que eu já vinha fazendo, via que não ia aparecer pelos próximos anos. Então, não fazia mais sentido ficar fazendo coisas que eu estava infeliz."
Michelle confessou que o pedido de demissão já estava sendo cogitado há algum tempo. "Com os anos e o contexto passando, a gente vai evoluindo e mudando algumas coisas dentro de si. Foi uma decisão muito difícil, mas foi pensada e amadurecida no meu coração e pela minha razão desde 2018."

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