'Queria ter um programa', explica Michelle Barros sobre saída da Globo

A jornalista Michelle Barros falou sobre sua saída da Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@michellebarros

Em maio deste ano, a jornalista Michelle Barros anunciou que estava saindo da TV Globo após quase 12 anos na casa. Segundo ela, a decisão ocorreu por insatisfação com o trabalho de repórter e a falta de oportunidades dentro da emissora para outros projetos.

"Estava feliz fazendo o carnaval e apresentando os jornais, mas eu já não era feliz na reportagem e ainda tinha que fazer", contou ela durante o programa Sensacional, apresentado por Daniela Albuquerque, exibido nesta terça-feira, 5. "Passei a me comportar como alguém que eu não sou, não queria ser uma pessoa chateada com outras pessoas."

Ela contou que queria fazer outros trabalhos, mas não teve a chance. "Eu queria ter um programa, mas sabia que não ia ter um ainda e ok. Mas queria ter oportunidade de fazer outras coisas, de estar à frente de algo e não ter que voltar para a reportagem "

A jornalista explicou que tentou por vários caminhos conquistar essa oportunidade, que não veio. "Quando olhava o cenário, que era um exercício que eu já vinha fazendo, via que não ia aparecer pelos próximos anos. Então, não fazia mais sentido ficar fazendo coisas que eu estava infeliz."