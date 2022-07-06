'Amsterdam': Com elenco estrelado, novo filme de David O. Russell ganha trailer

Margot Robbie faz parte do elenco estrelado Crédito: Reprodução @Margotrobbieofficial

O novo filme da 20th Century Studios, Amsterdam, ganhou o primeiro trailer e pôster nesta quarta-feira, 6.

Dirigido pelo aclamado roteirista e diretor David O. Russell, a produção é centrada em um trio de amigos que testemunham um assassinato, em uma das conspirações mais secretas da história dos Estados Unidos.

O trio é composto por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. Com um elenco superestrelado, além dos três artistas, estão Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro.