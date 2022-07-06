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Elenco superestrelado

'Amsterdam': Com elenco estrelado, novo filme de David O. Russell ganha trailer

A produção é centrada em um trio de amigos que testemunham um assassinato, em uma das conspirações mais secretas da história dos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 20:08

Margot Robbie
Margot Robbie faz parte do elenco estrelado Crédito: Reprodução @Margotrobbieofficial
O novo filme da 20th Century Studios, Amsterdam, ganhou o primeiro trailer e pôster nesta quarta-feira, 6.
Dirigido pelo aclamado roteirista e diretor David O. Russell, a produção é centrada em um trio de amigos que testemunham um assassinato, em uma das conspirações mais secretas da história dos Estados Unidos.
O trio é composto por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. Com um elenco superestrelado, além dos três artistas, estão Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro.
Original da 20th Century Studios e New Regency, o romance criminal será lançado exclusivamente nos cinemas em 3 de novembro de 2022.

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