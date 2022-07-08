Anitta pede o namorado Murda Beatz em casamento

Anitta Crédito: Marco Ovando/Divulgação

A cantora Anitta resolveu fazer uma surpresa e tanto para o namorado Murda Beatz nesta quinta-feira (7). Ainda em turnê pela Europa, a cantora fretou um jatinho e viajou às pressas para os Estados Unidos a fim de pedir o produtor musical canadense em casamento. Anitta chegou se ajoelhar para o pedido.

A intérprete de "Envolver", "Vai Malandra", "Meiga Abusada", entre outros sucessos, compartilhou um vídeo mostrando tudo o que fez em um dia. Primeiro, ela, que marcou presença no desfile da grife italiana Schiaparelli em Paris nesta terça-feira (5), apareceu embarcando em um avião. Logo depois, Anitta aparece ajoelhada pedindo o canadense em casamento segurando as alianças nas mãos. O cantor faz cara de surpreso e a funkeira pergunta em inglês: "Casa comigo?".

Depois, Anitta com cara de felicidade plena e absoluta mostrou que também tinha viajado às pressas não só para ver o agora noivo como para lançar a parceria cantora Missy Elliott. "Sim, eu tenho uma música e um clipe chegando com a lenda de todos os tempos Missy Elliott. Eu usei a folga da minha turnê pela Europa para ir aos Estados Unidos por apenas 24h. Eu faria de novo e de novo se fosse necessário", começou Anitta.