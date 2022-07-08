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Anitta pede o namorado Murda Beatz em casamento

Cantora se ajoelha, mostra as alianças e surpreende produtor musical canadense: 'Casa comigo?'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 08:21

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta  Crédito: Marco Ovando/Divulgação
A cantora Anitta resolveu fazer uma surpresa e tanto para o namorado Murda Beatz nesta quinta-feira (7). Ainda em turnê pela Europa, a cantora fretou um jatinho e viajou às pressas para os Estados Unidos a fim de pedir o produtor musical canadense em casamento. Anitta chegou se ajoelhar para o pedido.
A intérprete de "Envolver", "Vai Malandra", "Meiga Abusada", entre outros sucessos, compartilhou um vídeo mostrando tudo o que fez em um dia. Primeiro, ela, que marcou presença no desfile da grife italiana Schiaparelli em Paris nesta terça-feira (5), apareceu embarcando em um avião. Logo depois, Anitta aparece ajoelhada pedindo o canadense em casamento segurando as alianças nas mãos. O cantor faz cara de surpreso e a funkeira pergunta em inglês: "Casa comigo?".
Depois, Anitta com cara de felicidade plena e absoluta mostrou que também tinha viajado às pressas não só para ver o agora noivo como para lançar a parceria cantora Missy Elliott. "Sim, eu tenho uma música e um clipe chegando com a lenda de todos os tempos Missy Elliott. Eu usei a folga da minha turnê pela Europa para ir aos Estados Unidos por apenas 24h. Eu faria de novo e de novo se fosse necessário", começou Anitta.
Ela ainda agradeceu o convite da cantora norte-americana pelo duo. "Toda minha gratidão, todo meu amor, respeito e admiração para você e seu super time", escreveu ela ainda mostrou nos stories do Instagram um colar todo em brilhante com o nome de Murda.

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