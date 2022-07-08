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Polêmica

Vídeo da Ri Happy que incentiva brincadeiras sem gênero gera polêmica

Alguns pais se revoltaram com conteúdo: 'Vão perverter a infância'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 14:47

Vídeo da Ri Happy que incentiva brincadeiras sem gênero gera polêmica
Vídeo da Ri Happy que incentiva brincadeiras sem gênero gera polêmica Crédito: Reprodução
Alguns pais e mães se mostraram revoltados com a loja de brinquedos Ri Happy depois de a empresa lançar, em suas redes sociais, um vídeo em que estimula brincadeiras sem gênero.
No vídeo, dois homens gays conversam sobre a importância de deixar que os pequenos decidam o tipo de brincadeiras ou brinquedos para o momento da diversão, independentemente se eles estão caracterizados como sendo para meninos ou meninas.
No conteúdo, o entrevistador usa barba, peruca e maquiagem, e o homem entrevistado é o cantor e influenciador Luke Vidal, homem gay e pai de um garoto com seu marido.
"Os pais precisam entender que a gente não tem que escolher. A criança tem que ser livre. Acho que a brincadeira não tem que ter gênero", diz trecho do vídeo. O nome da loja foi parar entre os assuntos mais comentados da web, e a repercussão negativa levou a empresa a apagar o conteúdo.
"Vou continuar divulgando esse absurdo e deixando os pais mostrarem sua indignação. Adultos, façam o que quiserem, mas não mexam com nossas crianças", postou uma seguidora.
"A partir de hoje, nunca mais piso na Ri Happy e faço questão de não deixar ninguém da minha família frequentar esse lixo que apoia ideologia de gênero para crianças. Vão perverter a infância", escreveu outro.
Procurada, a empresa ainda não havia respondido as solicitações até a publicação do texto.

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