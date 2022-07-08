Inscrições do concurso de histórias do curta 'Vitória a Minas II' seguem até domingo (10)

"Concurso Curta Vitória a Minas II" vai transformar dez histórias de moradores de Minas Gerais e Espírito Santo em cinema Crédito: Pexels/Terje Sollie

Que tal colocar em prática sua vibe cineasta e tirar do papel aquela trama guardada a sete chaves? Para isso, basta participar do "Concurso de Histórias do Curta Vitória a Minas II", que seleciona dez roteiros de moradores de 22 municípios situados no entorno da Estrada de Ferro Vitória a Minas. As inscrições seguem até domingo (10) e, para participar, basta acessar o site do concurso , ler o regulamento, preencher a ficha de inscrição, anexar os documentos e, claro, enviar sua história.

Em sua segunda edição, o projeto deseja possibilitar aos moradores da região a oportunidade de contar histórias e transformá-las em filme, registrando memórias, costumes, hábitos, lendas e as peculiaridades destas localidades.

Podem se inscrever moradores de Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Colatina e Baixo Guandu, no Espírito Santo. Também podem participar munícipes de Aimorés, Itueta, Resplendor, Conselheiro Pena, Tumiritinga, Governador Valadares, Periquito, Naque, Belo Oriente, Santana do Paraíso, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Antônio Dias, João Monlevade, Nova Era e Bela Vista de Minas, em Minas Gerais.

De acordo com Beatriz Lindenberg, coordenadora do Instituto Marlin Azul - que desenvolve o concurso -, a iniciativa é um projeto de fortalecimento comunitário, uma oportunidade para se valorizar costumes, lendas, especificidades, territórios e os jeitos de viver e as culturas de uma localidade. A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

"Qualquer morador acima de 18 anos, de qualquer profissão, pode enviar uma ou mais histórias, reais ou inventadas. A temática é livre, pode ser uma história verdadeira, um fato que tenha acontecido na cidade, uma experiência que a pessoa tenha vivido, um trecho de diário, uma carta, um sonho, uma memória, uma tradição local, uma poesia, qualquer tema, e não é necessário estar relacionado com a Estrada de Ferro. Basta ter uma boa ideia e vontade de fazer um filme", esclarece.

O interessado deve residir em uma das cidades indicadas e ter interesse em audiovisual, mesmo sem experiência na área. Cada história deverá ter apenas um autor. No entanto, o mesmo candidato pode inscrever quantas histórias quiser, sendo que apenas uma delas poderá ser selecionada. Uma comissão integrada por profissionais de cinema escolherá dez histórias a partir de critérios como originalidade do texto e o interesse gerado pelo tema.

"O projeto traz esta oportunidade para pessoas que nunca pensaram em fazer um filme, nunca imaginaram essa possibilidade de contar e transformar uma história em um curta que, futuramente, será exibido na praça da cidade e disponibilizado na internet".

FORMAÇÃO

Os autores selecionados participarão, no período de 13 a 28 de agosto, do Curso de Formação Básica sobre Roteiro, Direção, Produção, Fotografia, Direção de Arte, Som, Montagem e Direito Autoral, com a orientação de profissionais das áreas do Cinema, Televisão, Jornalismo e História. As despesas com transporte, hospedagem, alimentação, equipamentos e serviços para participação nas oficinas serão custeadas pelo projeto.

As ficções e documentários integrarão uma coletânea distribuída para os autores selecionados, instituições culturais e educativas dos municípios selecionados, secretarias municipais e estaduais de educação e cultura do Espírito Santo e Minas Gerais, bibliotecas públicas, pontos de cultura, cineclubes e universidades.

"Quando os filmes ficam prontos, o projeto inicia a etapa de lançamentos. Um 'caminhão-cinema' chega em cada uma destas cidades aonde os filmes foram feitos e monta um cinema ao ar livre, num lugar bem central e de fácil acesso, uma rua ou uma praça, para promover o lançamento da obra feita neste município e também apresentar filmes feitos em outros municípios participantes do projeto. O circuito de exibição dos curtas acontecerá no primeiro semestre de 2023, ainda nos primeiros meses do próximo ano", define Beatriz.

"CONCURSOS DE HISTÓRIAS DO CURTA VITÓRIA A MINAS II"