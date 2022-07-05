Vitória: quadra ganha rosto de Richarlison e jogador compartilha a pintura

O artista Nico Duarte fez um desenho do jogador Richarlison no Morro da Garrafa, em Vitória Crédito: Nico Duarte

O jogador da seleção brasileira Richarlison está no Morro da Garrafa, em Vitória. Na verdade, não fisicamente, mas através de uma arte impressionante feita pelo artista Nico Duarte na comunidade. O local escolhido para representar o atacante foi uma quadra de futsal do Morro e — só o desenho — ocupa quase metade dela. O resultado fez tanto sucesso que chegou em perfis internacionais e até mesmo o próprio atleta repostou.

“Foi sensacional! Eu não esperava que fosse chegar nele tão rápido. Eu fiquei impressionado com a repercussão que deu. Isso acabou me dando mais gás. Agora estou querendo fazer o Anderson Varejão, que é outro capixaba, lá na Curva da Jurema. Tenho muitos projetos para várias partes da cidade, quero muito continuar mesclando a cultura local com o esporte”, revelou Nico.

This court in Brazil with @Richarlison 's face on it ⚽??@nicogdt pic.twitter.com/9bEZy5Rvjh — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 1, 2022

Nico conta que a ideia original não era desenhar o jogador nascido em Nova Venécia, Norte do Espírito Santo. Segundo ele, o rosto que seria pintado era o de Ronaldinho Gaúcho, mas a comunidade logo pediu para mudar e fazer o capixaba. “A princípio ia ser com o rosto do Ronaldinho Gaúcho, mas os próprios moradores pediram para ser o atleta capixaba porque representava mais”, ressalta.

O artista Nico Duarte fez um desenho do jogador Richarlison no Morro da Garrafa, em Vitória Crédito: Nico Duarte

Para fazer essa obra de arte, foram necessárias três pessoas e um dia inteiro de trabalho. Sim, tudo foi feito em apenas um dia. Nico revela que a maior dificuldade foi fazer o desenho em uma quadra com cobertura. Segundo ele, a falta de uma visão “de cima” da pintura foi desafiador.

“O desenho foi feito baseado em uma foto que eu consegui dele. Mas a execução foi complicada porque era em um piso, ou seja, não tinha uma visão superior. Isso deixou muito mais difícil de trabalhar. Eu usei alguns métodos que já tinha feito antes para poder fazer o rosto. A escala é muito grande e fazer no chão é um desafio. Quando a quadra não tem cobertura, há possibilidade de usar um drone para visualizar. Mas não foi o caso”, disse.

O artista Nico Duarte fez um desenho do jogador Richarlison no Morro da Garrafa, em Vitória Crédito: Nico Duarte

PRESENTE PARA A COMUNIDADE

O projeto nasceu a partir de uma reforma da Prefeitura de Vitória na quadra da comunidade. Com a obra pronta, muitos moradores passaram a ir até o local para tirar fotos. De acordo com o artista, o efeito da internet foi avassalador e propagou ainda mais o resultado. Com isso, surgiram outros convites de comunidades vizinhas.

“Muita gente está tirando foto e falando que o desenho ficou muito bom mesmo. O compartilhamento do meu Instagram mostrou vários moradores encantados com o trabalho, postando e marcando ele. Inclusive, já vieram pessoas de outros lugares querendo que eu pintasse as quadras de suas comunidades”, contou.

NASCIDO E CRIADO EM JESUS DE NAZARETH

Aos 28 anos, Nico já é um veterano no mundo da arte do graffiti. Aos 14, começou a pintar através de um projeto social no bairro Jesus de Nazareth — local onde nasceu e foi criado. Atualmente o capixaba está terminando o curso de engenharia. Mas apesar da graduação, ele acredita que não tem como fugir da própria vocação, que é a arte.

O capixaba Nico Duarte pintou uma quadro do bairro Jesus de Nazareth Crédito: Nico Duarte

“O graffiti era um hobbie para mim, mas hoje em dia eu vejo que isso se inverteu. A engenheira que se tornou um hobbie. O graffiti representa liberdade de expressão e criatividade. Posso dizer que ganhei os meus melhores amigos devido ao grafite. É tudo na minha vida”, afirmou.

Entre os principais trabalhos do artista, estão duas quadras no seu próprio bairro, além de outras artes com personalidades negras e atletas brasileiras (como a skatista Rayssa Leal e a jogadora de futebol Marta). Para o futuro, Nico diz que seu maior sonho é pintar um edifício.