Serenata Italiana acontece no próximo sábado (09), em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo Afepol

“Quando si pianta la bella polenta, la bella polenta si pianta così”. É ao som de “La Bella Polenta” que os capixabas já estão se preparando para a tradicional Festa da Polenta - que acontece de forma presencial em 2022- , nos dias 7 a 9 de outubro e de 14 a 16 de outubro, em Venda Nova do Imigrante. E para entrar ainda mais no clima, neste sábado (09), a famosa Serenata Italiana abre o calendário de festas da cidade.

Your browser does not support the audio element. Serenata Italiana abre os preparativos da Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante

Resgatando os costumes dos primeiros imigrantes italianos que chegaram em Venda Nova, a Serenata Italiana reúne diversos descendentes do país europeu para uma grande caminhada pelas ruas da cidade regada a muito vinho, comidas típicas e músicas italianas. Segundo o presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), Edésio Zavarize, essa festa fortalece ainda mais as raízes dos moradores.

Serenata Italiana acontece no próximo sábado (09), em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo Afepol

“A Serenata é mais um instrumento de fortalecimento de resgate cultural e manutenção das tradições trazidas pelos imigrantes italianos. Para continuar sendo uma festa bonita e segura para as famílias participarem, a Afepol pediu reforço à Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e ao Corpo de Bombeiros”, destacou Edésio Minet Zavarize, presidente da Afepol.

Todo o percurso dura cerca de três horas, com saída de quatro bairros da cidade: Bananeiras, Lavrinhas, Providência e Tapera. Os moradores de cada local se reúnem às 19h e seguem em caminhada pelas ruas da cidade até o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, com previsão de chegada às 22h.

No Polentão, é realizada uma festa com programação musical da banda Toni e Boni, além de comidas e bebidas típicas. Vale lembrar que apenas a caminhada pelas ruas é gratuita. Para entrar no centro de eventos, é preciso adquirir uma pulseira no valor de R$ 20. Menores de 12 anos não pagam para entrar.

Serenata Italiana acontece no próximo sábado (09), em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo Afepol

Há diversos pontos de venda da pulseira no comércio de Venda Nova, além dos municípios de Castelo, Domingos Martins, Conceição do Castelo, Brejetuba e Vitória (confira todos os pontos no post abaixo). A compra pode ser feita também na Associação Festa da Polenta (Afepol), tanto com antecedência quanto no dia da Serenata. A organização alerta que a quantidade de pulseiras é limitada.

A sugestão dos organizadores é para todos irem a caráter para abrilhantar ainda mais a festa. Além disso, haverá venda de acessórios típicos como embornal, taças, suspensório, boinas e arquinhos. Outra informação importante é em relação ao que não é recomendado durante o trajeto, como por exemplo, utensílios afiados e cortantes. A dica é levar seus alimentos já fatiados e utilizar copos descartáveis ou de metal.

Serenata Italiana acontece no próximo sábado (09), em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo Afepol

CANDIDATAS A RAINHA DA FESTA DA POLENTA

Durante a Serenata Italiana, serão apresentadas as sete candidatas a Rainha e Princesas da 44ª Festa da Polenta. O público irá conhecer as moças que irão disputar a coroa no dia 7 de outubro, após o tradicional desfile.

Mesmo durante os dois anos de intenso combate à pandemia do coronavírus, a Afepol, responsável pela organização dos eventos, realizou a Serenata Italiana de forma virtual com um pequeno grupo que, usando máscaras de proteção, cantarolou pelas ruas do município.

Serenata Italiana acontece no próximo sábado (09), em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo Afepol