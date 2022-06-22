Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Cine.Ema abre inscrição de concurso cultural voltado para estudantes
Cultura

Cine.Ema abre inscrição de concurso cultural voltado para estudantes

Festival recebe textos criativos, fotos e vídeos, com temática voltada para o meio ambiente, de alunos das escolas públicas de municípios do Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 10:51

Produção de cinema
Serão selecionadas fotografias, vídeos e textos criativos produzidos estudantes, que abordem meio ambiente  Crédito: Shutterstock
Com o tema "Pegue um Problema e Resolva com Ciência'', o 8º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo, o Cine.Ema, está com inscrições abertas até 28 de julho para o Concurso Cultural de Produção de Vídeo, Fotografia e Texto Criativo. As inscrições podem ser feitas no site especial do evento, que acontece em setembro, em Burarama, Cachoeiro de Itapemirim (ES). 
Serão selecionadas fotografias, vídeos e textos criativos produzidos por estudantes que abordem meio ambiente e agreguem à temática da edição, ressaltando a importância da tecnologia e da via do conhecimento para a resolução de problemas ambientais. As premiações são para os cinco melhores trabalhos de cada categoria.
O concurso é voltado para estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio das escolas públicas, municipais e estaduais, de Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itapemirim, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Venda Nova do Imigrante e Vargem Alta.

Veja Também

'Meu Arado, Feminino' é o vencedor da 7ª Mostra Cine.Ema 2021

ES investe cerca de R$ 32 milhões em cultura em 2022

Veja como é o Parque Cultural Casa do Governador por dentro

Os interessados podem inscrever até um trabalho por categoria. Podem ser escritos textos em formato de crônica, conto, poesia, roteiro, texto argumentativo ou opinativo que se relacionem com a temática do meio ambiente.
O regulamento constando os requisitos para as inscrições de textos criativos, fotografias e vídeos também está disponível no portal do Cine.Ema
Os cinco melhores trabalhos de cada uma das categorias serão premiados com um celular smartphone Moto G20. O concurso ainda prevê premiação para a escola e o professor que mais tiverem inscrições válidas orientadas por eles. A escola vencedora nesse quesito receberá um Home Theather LG, enquanto o professor receberá um tablet.

CONCURSO CULTURAL DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, FOTOGRAFIA E TEXTO CRIATIVO DO CINE.EMA

  • O QUE É: Inscrições de textos criativos, vídeos e fotos, integrantes do concurso cultural promovido pelo Cine.Ema. 
  • PRAZO: Até 28 de julho de 2022, pelo site do Festival
  • PODEM PARTICIPAR: estudantes cursando o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) ou Ensino Médio das escolas públicas, municipais e estaduais, de Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itapemirim, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Venda Nova do Imigrante e Vargem Alta.
  • PREMIAÇÃO: Para os cinco mais bem colocados em cada categoria. Para a escola e o professor com maior número de inscrições válidas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados