Cine.Ema abre inscrição de concurso cultural voltado para estudantes

Serão selecionadas fotografias, vídeos e textos criativos produzidos estudantes, que abordem meio ambiente Crédito: Shutterstock

Com o tema "Pegue um Problema e Resolva com Ciência'', o 8º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo, o Cine.Ema, está com inscrições abertas até 28 de julho para o Concurso Cultural de Produção de Vídeo, Fotografia e Texto Criativo. As inscrições podem ser feitas no site especial do evento , que acontece em setembro, em Burarama, Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Serão selecionadas fotografias, vídeos e textos criativos produzidos por estudantes que abordem meio ambiente e agreguem à temática da edição, ressaltando a importância da tecnologia e da via do conhecimento para a resolução de problemas ambientais. As premiações são para os cinco melhores trabalhos de cada categoria.



O concurso é voltado para estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio das escolas públicas, municipais e estaduais, de Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itapemirim, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Venda Nova do Imigrante e Vargem Alta.

Os interessados podem inscrever até um trabalho por categoria. Podem ser escritos textos em formato de crônica, conto, poesia, roteiro, texto argumentativo ou opinativo que se relacionem com a temática do meio ambiente.

O regulamento constando os requisitos para as inscrições de textos criativos, fotografias e vídeos também está disponível no portal do Cine.Ema

Os cinco melhores trabalhos de cada uma das categorias serão premiados com um celular smartphone Moto G20. O concurso ainda prevê premiação para a escola e o professor que mais tiverem inscrições válidas orientadas por eles. A escola vencedora nesse quesito receberá um Home Theather LG, enquanto o professor receberá um tablet.

CONCURSO CULTURAL DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, FOTOGRAFIA E TEXTO CRIATIVO DO CINE.EMA