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Em julho

Esquina da Cultura terá shows de Zizi Possi, Leoni e mais em Guarapari

Serão mais de 10 atrações nacionais, como Oswaldo Montenegro, The Fevers e Família Lima. Evento está marcado para os dias 22, 23, 29 e 30 de julho, no Centro, com entrada franca
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 14:07

Esquina da Cultura retorna com shows de Zizi Possi
Esquina da Cultura retorna com shows de Zizi Possi Crédito: Fotoarena/Folhapress
Que Guarapari é um dos lugares mais procurados no verão, nós já sabemos. Mas que tal curtir a estação mais fria do ano na Cidade Saúde? Com mais de dez atrações nacionais, o Esquina da Cultura 2022 retorna à cidade nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, com entrada franca.
Na edição deste ano, a programação do evento está recheada de atrações musicais. Entre elas, Oswaldo Montenegro, The Fevers, Léo Gandelman, Daniel Boaventura, Leoni, Família Lima, Ana Cañas, Zizi Possi, Rafa Torres, Overdrive Duo e mais uma apresentação nacional surpresa.
A cantora Ana Cañas irá se apresentar no Esquina da Cultura 2022, em Guarapari
A cantora Ana Cañas irá se apresentar no Esquina da Cultura 2022, em Guarapari Crédito: Ofotográfico/Folhapress
Além desse time de artistas nacionais, o Esquina também vai contar com atrações regionais e locais, como Big Beatles, Mirano Schuler, Ananda Torres, Du Jorge, Projeto Bossa Nova, Tropical Brothers e Banda Gandaya.
Na parte gastronômica, o evento promete alimentação e doceira nos food trucks e bikes, distribuídos na avenida. Haverá também cervejaria para os amantes de uma boa cerveja artesanal capixaba. Além disso, danças, teatro e atrações circenses enriquecem as 4 noites do evento.
O Esquina da Cultura retorna em 2022 após ficar dois anos sem acontecer por causa da pandemia. A última edição, em 2019,  contou com grandes shows nacionais, como Nando Reis, Vanessa da Mata, Roberta Campos e Toni Garrido. Segundo a Prefeitura de Guarapari, a terceira edição do evento reuniu mais de 120 mil pessoas durante os quatro dias de festa.
3º edição do Esquina da Cultura, em 2019
3º edição do Esquina da Cultura, em 2019 Crédito: Assessoria de Comunicação de Guarapari
A programação deste ano, contendo os horários dos shows, ainda não foi divulgada, mas “HZ” traz em primeira mão os dias que cada artista irá se apresentar. Confira:
  • 22/07 - Sexta-feira
  • Oswaldo Montenegro
  • The Fevers
  • Léo Gandelman
  • Alexandre Borges Quinteto
  • Ciça Chadô e Banda

  • 23/07 - Sábado
  • Daniel Boa Ventura
  • Leoni
  • Big Beatles
  • Tropical Brothers
  • Overdriver Duo 

  • 29/07 - Sexta-feira 
  • Família Lima
  • Du Jorge
  • Banda Gandaya
  • Ananda Torres 

  • 30/07 - Sábado
  • Ana Cañas
  • Zizi Possi
  • Rafa Torres
  • Mirano Schuler

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