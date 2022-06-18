Esquina da Cultura terá shows de Zizi Possi, Leoni e mais em Guarapari

Esquina da Cultura retorna com shows de Zizi Possi Crédito: Fotoarena/Folhapress

Que Guarapari é um dos lugares mais procurados no verão, nós já sabemos. Mas que tal curtir a estação mais fria do ano na Cidade Saúde? Com mais de dez atrações nacionais, o Esquina da Cultura 2022 retorna à cidade nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, com entrada franca.

Na edição deste ano, a programação do evento está recheada de atrações musicais. Entre elas, Oswaldo Montenegro, The Fevers, Léo Gandelman, Daniel Boaventura, Leoni, Família Lima, Ana Cañas, Zizi Possi, Rafa Torres, Overdrive Duo e mais uma apresentação nacional surpresa.

A cantora Ana Cañas irá se apresentar no Esquina da Cultura 2022, em Guarapari Crédito: Ofotográfico/Folhapress

Além desse time de artistas nacionais, o Esquina também vai contar com atrações regionais e locais, como Big Beatles, Mirano Schuler, Ananda Torres, Du Jorge, Projeto Bossa Nova, Tropical Brothers e Banda Gandaya.

Na parte gastronômica, o evento promete alimentação e doceira nos food trucks e bikes, distribuídos na avenida. Haverá também cervejaria para os amantes de uma boa cerveja artesanal capixaba. Além disso, danças, teatro e atrações circenses enriquecem as 4 noites do evento.

O Esquina da Cultura retorna em 2022 após ficar dois anos sem acontecer por causa da pandemia. A última edição, em 2019, contou com grandes shows nacionais, como Nando Reis, Vanessa da Mata, Roberta Campos e Toni Garrido. Segundo a Prefeitura de Guarapari, a terceira edição do evento reuniu mais de 120 mil pessoas durante os quatro dias de festa.

3º edição do Esquina da Cultura, em 2019 Crédito: Assessoria de Comunicação de Guarapari

A programação deste ano, contendo os horários dos shows, ainda não foi divulgada, mas “HZ” traz em primeira mão os dias que cada artista irá se apresentar. Confira: