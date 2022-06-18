80 anos de Paul McCartney: Confira as músicas mais gravadas e tocadas no Brasil

80 anos de Paul McCartney: Confira as músicas mais gravadas Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Um dos maiores nomes da música mundial, Paul McCartney completa 80 anos neste sábado, 18 de junho. São mais de 60 anos de trajetória, entre a carreira solo, a participação como um dos integrantes dos Beatles e a parceria com John Lennon.

Para celebrar o aniversário da lenda musical, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), dono de um dos maiores bancos de dados da América Latina, fez um levantamento sobre as suas obras musicais.

O Ecad apontou que Paul McCartney tem 1.254 músicas e 3.175 gravações cadastradas no banco de dados. Entre as 20 canções de sua autoria mais gravadas por outros intérpretes, as cinco primeiras são: Yesterday, Eleanor Rigby, Let it be, Hey Jude e Lucy in the sky with diamonds.

Já no ranking das canções do artista mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos, a primeira posição ficou com Day tripper, seguida por Come Together, Hey Jude, Help e Yesterday.

Nesse mesmo período no País, Paul teve mais de 75% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública musical vindos de shows, rádio e TVs. Os direitos autorais musicais são garantidos no Brasil por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e estrangeiras.

Confira os rankings completos:

Músicas de Paul McCartney mais gravadas por outros intérpretes

1 - Yesterday - John Lennon/Paul McCartney

2 - Eleanor Rigby - John Lennon/Paul McCartney

3 - Let it be - John Lennon/Paul McCartney

4 - Hey Jude - John Lennon/Paul McCartney

5 - Lucy in the sky with diamonds - John Lennon/Paul McCartney

6 - Blackbird - John Lennon/Paul McCartney

7 - And I love her - John Lennon/Paul McCartney

8 - Come together - John Lennon/Paul McCartney

9 - Michelle - John Lennon/Paul McCartney e A hard day's night - John Lennon/Paul McCartney

10 - With a little help from my friends - John Lennon/Paul McCartney

11 - The long and winding road - John Lennon/Paul McCartney

12 - Help - John Lennon/Paul McCartney

13 - Day tripper - John Lennon/Paul McCartney

14 - All my loving - John Lennon/Paul McCartney

15 - In my life - John Lennon/Paul McCartney

16 - Can't buy me love - John Lennon/Paul McCartney

17 - Ticket to ride - John Lennon/Paul McCartney

18 - The fool on the hill - John Lennon/Paul McCartney

19 - Across the universe - John Lennon/Paul McCartney e Here, there and everywhere - John Lennon/Paul McCartney

20 - Strawberry fields forever - John Lennon/Paul McCartney

Músicas de Paul McCartney mais tocadas no Brasil nos últimos 5 anos nos principais segmentos de execução pública