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Música

“Doideira”: Gabriel Elias anuncia single que abre projeto “Vários Ondas”

Tendo a MPB como fio condutor, o cantor mineiro ressignifica suas canções como "trilha sonora de momentos". Canção chega aos apps nesta sexta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 13:12

Gabriel Elias anuncia single “Doideira”
Gabriel Elias anuncia single “Doideira” Crédito: Divulgação
Assim como o mar se molda de acordo com as luas, a música também ganha novas formas com as referências e amadurecimentos do artista. É desta forma que se reflete o novo álbum de Gabriel Elias: Várias Ondas. Com singles mensais, o cantor e compositor mineiro promete colaborar com gêneros musicais distintos, sem perder sua essência: o romantismo inspirado pelo barulho do mar. O primeiro single, “Doideira”, chega a todos aplicativos de música na sexta-feira (17), misturando reggae, MPB e toques de lo-fi.
Produzida pelo próprio artista em parceria com Renato Galozzi, a faixa apresenta introduz um novo conceito de consumo de música, colocando as canções do novo projeto como trilha sonora de momentos.
“Essa é uma canção autobiográfica que revela os prazeres da ‘monotonia’ de um relacionamento. Me sinto maduro o suficiente para entender que a rotina também tem seu lado mágico”, conta Gabriel. “É uma música que gosto de escutar tanto pra começar quanto pra terminar o dia. É sobre alinhar as frequências”, completa.
Como o próprio nome já diz, “Várias Ondas” tem o objetivo de mostrar o amadurecimento de Gabriel Elias na música, trazendo uma sonoridade mais complexa e detalhada. Para se misturar com tantas “Ondas” sonoras diferentes, o cantor utiliza o MPB como fio condutor da jornada. Além disso, o projeto promete surpreender trazendo grandes colaborações e parcerias nos demais singles que serão divulgados mensalmente.

SOBRE GABRIEL ELIAS

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Seu último single, 'Talvez', colaboração com a soteropolitana Ju Moraes, figurou como a música Pop mais tocada nas rádios do país.
Com mais de 500 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um currículo invejável, acumulando apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, além de apresentações nos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.

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